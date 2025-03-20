ВВК апрель 2025 - кого невозможно отправить на комиссию

Кого в апреле ТЦК не сможет послать на ВВК
Военно-врачебная комиссия нужна ТЦК для того, чтобы отбирать среди граждан пригодных к военной службе. Но есть часть граждан, которых территориальный центр комплектования не может отправить на ВВК при любых условиях.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Зачем нужны ВВК
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов процесса всеобщей мобилизации.
Именно с помощью военно-врачебной комиссии определяется пригодность того или иного гражданина к военной службе.
Именно после принятия решения руководителем ВВК о пригодности гражданина к военной службе того могут направить в учебный центр или воинскую часть Вооруженных сил Украины.
Кого не отправят на ВВК
Но не всех территориальный центр комплектования может направить на военно-врачебную комиссию.
"Если вы непригодны к военной службе с исключением с воинского учета, являетесь невоеннообязанным, поэтому вообще не подлежат прохождению ВВК", — пояснил гражданину, который был исключен из учета, адвокат Евгений Александрович.
Поэтому граждан, которые по тем или иным причинам были исключены с воинского учета, ТЦК больше не может направить на военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК, в поликлинике.
Добавим, мы сообщали о том, каких врачей надо обязательно пройти во время военно-врачебной комиссии.
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