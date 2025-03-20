ВВК апрель 2025 - кого невозможно отправить на комиссию

Военно-врачебная комиссия. Фото: varta1

Военно-врачебная комиссия нужна ТЦК для того, чтобы отбирать среди граждан пригодных к военной службе. Но есть часть граждан, которых территориальный центр комплектования не может отправить на ВВК при любых условиях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов процесса всеобщей мобилизации.

Именно с помощью военно-врачебной комиссии определяется пригодность того или иного гражданина к военной службе.

Именно после принятия решения руководителем ВВК о пригодности гражданина к военной службе того могут направить в учебный центр или воинскую часть Вооруженных сил Украины.

Кого не отправят на ВВК

Но не всех территориальный центр комплектования может направить на военно-врачебную комиссию.

"Если вы непригодны к военной службе с исключением с воинского учета, являетесь невоеннообязанным, поэтому вообще не подлежат прохождению ВВК", — пояснил гражданину, который был исключен из учета, адвокат Евгений Александрович.

Поэтому граждан, которые по тем или иным причинам были исключены с воинского учета, ТЦК больше не может направить на военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК, в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, каких врачей надо обязательно пройти во время военно-врачебной комиссии.