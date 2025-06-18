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Головна ТЦК Хто має надсилати результати ВЛК до ТЦК — пояснення юристів

Хто має надсилати результати ВЛК до ТЦК — пояснення юристів

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:30
Військово-лікарська комісія - хто передає результати ВЛК до ТЦК
Процес медогляду під час ВЛК. Фото: Житомирський обласний ТЦК
Ключові моменти Хто має передати результати ВЛК Як передаються результати військово-лікарської комісії

Результати військово-лікарської комісії передають до територіального центру комплектування самі члени ВЛК. Військовозобов’язаний громадянин не повинен цього робити, йому потрібно лише пройти комісію і визначити стан придатності до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто має передати результати ВЛК

Одним із ключових елементів мобілізаційного процесу в Україні є військово-лікарські комісії (ВЛК).

До юристів звернувся громадянин, який має пройти ВЛК. Він поцікавився, чи потрібно йому або його адвокату передавати результати комісії до територіального центру комплектування.

"Адвокати не носять постанови ВЛК до ТЦК, так само як і військовозобов'язані, оскільки цей обов'язок покладений саме на ВЛК", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як передаються результати військово-лікарської комісії

Айвазян підкреслив, що військово-лікарська комісія передає до ТЦК документи як у паперовому, так і в електронному варіанті.

"Отже, Ваше завдання полягає лише у проходженні ВЛК", — запевнив громадянина адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати громадянина відразу після проходження військово-лікарської комісії в поліклініці.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовцю пройти військово-лікарську комісію.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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