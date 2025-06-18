Военно-врачебная комиссия - кто передает результаты ВВК в ТЦК

Кто должен отправлять результаты ВВК в ТЦК — объяснение юристов
Результаты военно-врачебной комиссии передают в территориальный центр комплектования сами члены ВВК. Военнообязанный гражданин не должен этого делать, ему нужно лишь пройти комиссию и определить состояние годности к военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто должен передать результаты ВВК
Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса в Украине являются военно-врачебные комиссии (ВВК).
К юристам обратился гражданин, который должен пройти ВВК. Он поинтересовался, нужно ли ему или его адвокату передавать результаты комиссии в территориальный центр комплектования.
"Адвокаты не носят постановления ВВК в ТЦК, так же как и военнообязанные, поскольку эта обязанность возложена именно на ВВК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Как передаются результаты военно-врачебной комиссии
Айвазян подчеркнул, что военно-врачебная комиссия передает в ТЦК документы как в бумажном, так и в электронном варианте.
"Следовательно, Ваша задача заключается лишь в прохождении ВВК", — заверил гражданина адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина сразу после прохождения военно-врачебной комиссии в поликлинике.
Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащему пройти военно-врачебную комиссию.
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