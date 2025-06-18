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Главная ТЦК Кто должен отправлять результаты ВВК в ТЦК — объяснение юристов

Кто должен отправлять результаты ВВК в ТЦК — объяснение юристов

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Дата публикации 18 июня 2025 06:30
Военно-врачебная комиссия - кто передает результаты ВВК в ТЦК
Процесс медосмотра во время ВВК. Фото: Житомирский областной ТЦК
Ключові моменти Кто должен передать результаты ВВК Как передаются результаты военно-врачебной комиссии

Результаты военно-врачебной комиссии передают в территориальный центр комплектования сами члены ВВК. Военнообязанный гражданин не должен этого делать, ему нужно лишь пройти комиссию и определить состояние годности к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто должен передать результаты ВВК

Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса в Украине являются военно-врачебные комиссии (ВВК).

К юристам обратился гражданин, который должен пройти ВВК. Он поинтересовался, нужно ли ему или его адвокату передавать результаты комиссии в территориальный центр комплектования.

"Адвокаты не носят постановления ВВК в ТЦК, так же как и военнообязанные, поскольку эта обязанность возложена именно на ВВК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как передаются результаты военно-врачебной комиссии

Айвазян подчеркнул, что военно-врачебная комиссия передает в ТЦК документы как в бумажном, так и в электронном варианте.

"Следовательно, Ваша задача заключается лишь в прохождении ВВК", — заверил гражданина адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина сразу после прохождения военно-врачебной комиссии в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащему пройти военно-врачебную комиссию.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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