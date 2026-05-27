Керівник ТЦК не подав звіт до суду й отримав штраф у 66 тис. грн

Перший апеляційний адміністративний суд підтвердив, що процедура виправлення описки у судовому рішенні не може використовуватись для внесення нових даних, яких не було у матеріалах справи під час ухвалення рішення. Йдеться про справу громадянина, який через суд домігся внесення до реєстру "Оберіг" інформації про своє виключення з військового обліку.

Деталі справи

Після ухвалення рішення суд першої інстанції в межах контролю за його виконанням наклав штраф на керівника відповідного ТЦК та СП, однак у документі не були вказані персональні дані посадовця.

Представник позивача наполягав, що без ПІБ, адреси проживання та РНОКПП керівника орган державної виконавчої служби може відмовити у відкритті виконавчого провадження. Через це адвокат попросив суд виправити "описку" та доповнити ухвалу необхідними відомостями.

Втім апеляційна інстанція погодилася з висновком суду першої інстанції: відсутність цих даних не є технічною помилкою у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України.

Відомо, що в липні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов громадянина до ТЦК та СП. Суд визнав протиправною бездіяльність щодо невнесення інформації до реєстру "Оберіг" та зобов’язав внести дані про виключення особи з військового обліку.

Підставою для рішення стали висновок військово-лікарської комісії та дані з тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.

Згодом представник позивача неодноразово звертався до суду щодо контролю за виконанням рішення. У березні 2026 року суд зобов’язав ТЦК та СП надати звіт про виконання рішення, а також наклав штраф у розмірі 66 560 гривень на керівника відповідного органу.

Після цього адвокат подав заяву про виправлення описки, вимагаючи доповнити ухвалу персональними даними керівника ТЦК та СП.

Позиція суду

У суді заявили, що стаття 253 КАС України дозволяє виправляти лише технічні помилки або очевидні арифметичні неточності, допущені самим судом під час оформлення рішення.

Суд також послався на практику Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду, згідно з якою процедура виправлення описки не може використовуватися для зміни змісту рішення чи внесення нових відомостей, які не були встановлені під час розгляду справи.

Апеляційний суд зазначив, що на момент ухвалення рішення у матеріалах справи не було підтверджених даних про особу керівника ТЦК та СП — зокрема документів про призначення, копії паспорта, адреси проживання чи РНОКПП.

У результаті суд залишив апеляційну скаргу без задоволення та підтвердив, що відсутність персональних даних у тексті ухвали не є опискою, яку можна виправити в межах відповідної процедури.

