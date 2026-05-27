Руководитель ТЦК не подал отчет в суд и получил штраф в 66 тыс. грн

Работник ТЦК. Иллюстративное фото: Армія Inform

Первый апелляционный административный суд подтвердил, что процедура исправления описки в судебном решении не может использоваться для внесения новых данных, которых не было в материалах дела при принятии решения. Речь идет о деле гражданина, который через суд добился внесения в реестр "Оберіг" информации о своем исключении с воинского учета.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

После принятия решения суд первой инстанции в рамках контроля за его выполнением наложил штраф на руководителя соответствующего ТЦК и СП, однако в документе не были указаны персональные данные чиновника.

Представитель истца настаивал, что без ФИО, адреса проживания и РНУКПН руководителя орган государственной исполнительной службы может отказать в открытии исполнительного производства. Поэтому адвокат попросил суд исправить "описку" и дополнить постановление необходимыми сведениями.

Впрочем, апелляционная инстанция согласилась с выводом суда первой инстанции: отсутствие этих данных не является технической ошибкой в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины.

Известно, что в июле 2025 года Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск гражданина к ТЦК и СП. Суд признал противоправной бездеятельность по невнесению информации в реестр "Оберіг" и обязал внести данные об исключении лица с воинского учета.

Основанием для решения стали заключение военно-врачебной комиссии и данные из временного удостоверения военнообязанного.

Впоследствии представитель истца неоднократно обращался в суд по контролю за исполнением решения. В марте 2026 года суд обязал ТЦК и СП предоставить отчет об исполнении решения, а также наложил штраф в размере 66 560 гривен на руководителя соответствующего органа.

После этого адвокат подал заявление об исправлении описки, требуя дополнить решение персональными данными руководителя ТЦК и СП.

Позиция суда

В суде заявили, что статья 253 КАС Украины позволяет исправлять только технические ошибки или очевидные арифметические неточности, допущенные самим судом при оформлении решения.

Суд также сослался на практику Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой процедура исправления описки не может использоваться для изменения содержания решения или внесения новых сведений, которые не были установлены при рассмотрении дела.

Апелляционный суд отметил, что на момент принятия решения в материалах дела не было подтвержденных данных о личности руководителя ТЦК и СП — в частности документов о назначении, копии паспорта, адреса проживания или РНУКПП.

В результате суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и подтвердил, что отсутствие персональных данных в тексте постановления не является опиской, которую можно исправить в рамках соответствующей процедуры.

Как писали Новини.LIVE, на Закарпатье и Львовщине чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек. Для отчетности об "успешном" выполнении плана они придумывали мобилизованных и делали статистику на умерших или заключенных.

Также юристы сообщали, что ТЦК могут мобилизовать, сфальсифицировав данные в "Резерв+". Известно о том, что мобилизуют даже граждан с отсрочкой.