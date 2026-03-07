Мобілізація під домашнім арештом - чи можуть призвати

Мобілізація громадян на запобіжному заході неможлива. Фото: УНІАН, 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянин, який перебуває під слідством, був відправлений судом під домашній арешт, його не можуть мобілізувати до ЗСУ. Юристи пояснили, як потрібно чинити мобілізованому в такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація з-під домашнього арешту

Мобілізація стосується усіх військовозобов’язаних громадян. Втім, частина громадян звільняється від призову.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває під слідством. Суд ухвалив для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Разом з тим, пояснив чоловік, ТЦК мобілізував його і відправив у навчальний центр, звідки мобілізований потрапив до лікарні. Громадянин поцікавився, чи законною була його мобілізація і що йому тепер робити.

"Вас не мали права мобілізувати оскільки пунктом 4 Постанови КМУ №560 визначено, що не підпадають під призов підозрювані або обвинувачені особи, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду застосовано інший захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Куди звертатися такому мобілізованому

Айвазян пояснив, яким має бути алгоритм дій такого військовослужбовця. "Якщо станом на зараз Ви не повернетесь до військової частини з лікарні, Вас, скоріш за все, подадуть у СЗЧ", — для початку наголосив юрист.

"Ви можете звернутися до суду та оскаржити незаконну мобілізацію. Чи надасть Вам таке звернення можливість звільнитись — це питання, враховуючи останнє рішення Верховного Суду, але пробувати варто", — продовжив Юрій Айвазян.

Крім того, зазначив адвокат, варто подати письмові скарги до обласного ТЦК, Міноборони, Уповноваженого з прав людини та військового омбудсмена. "Звертайтеся із письмовими заявами до НПУ, ДБР та ВСП", — порадив Айвазян.

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина може відбутися навіть тоді, коли він перебуває під слідством. Кримінальне переслідування не є підставою для звільнення від військової служби.

Умовний термін, якщо він отриманий за певні статті Кримінального кодексу, не дозволяє територіальному центру комплектування мобілізувати засудженого громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому ТЦК право штрафувати і оголошувати таких громадян у розшук.