Имеет ли ТЦК право мобилизовать граждан, находящихся под следствием

Территориальный центр комплектования не может мобилизовать гражданина, находящегося под домашним арестом. Юристы объяснили, куда мобилизованный в такой ситуации гражданин может подать жалобу.

Домашний арест и призыв

Мобилизация касается всех военнообязанных граждан. Впрочем, часть граждан освобождается от призыва.

К юристам обратился гражданин, который находится под следствием. Суд принял для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вместе с тем, пояснил мужчина, ТЦК мобилизовал его и отправил в учебный центр, откуда мобилизованный попал в больницу. Гражданин поинтересовался, законной ли была его мобилизация и что ему теперь делать.

"Вас не имели права мобилизовать поскольку пунктом 4 Постановления КМУ №560 определено, что не подпадают под призыв подозреваемые или обвиняемые лица, к которым во время досудебного расследования или судебного разбирательства применена другая мера, чем мера пресечения в виде содержания под стражей", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Жалоба мобилизованного

Айвазян объяснил, каким должен быть алгоритм действий такого военнослужащего. "Если по состоянию на сейчас Вы не вернетесь в воинскую часть из больницы, Вас, скорее всего, подадут в СОЧ", — для начала отметил юрист.

"Вы можете обратиться в суд и обжаловать незаконную мобилизацию. Предоставит ли Вам такое обращение возможность уволиться — это вопрос, учитывая последнее решение Верховного Суда, но пробовать стоит", — продолжил Юрий Айвазян.

Кроме того, отметил адвокат, стоит подать письменные жалобы в областной ТЦК, Минобороны, Уполномоченному по правам человека и военному омбудсмену. "Обращайтесь с письменными заявлениями в НПУ, ГБР и ВСП", — посоветовал Айвазян.

По словам юристов, этот процес для военнообязанных является обязательным. Поэтому даже пребывание под следствием — не причина для уклонения от воинской службы.

Юристы подчеркнули, что условный срок по нескольким конкретным статьям УК не позволяет ТЦК мобилизовать гражданина. При этом ТЦК имеет право штрафовать и объявлять таких лиц в розыск.