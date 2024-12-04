Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Юрист пояснив, чи позбавляють ухилянтів водійських прав arrow

Юрист пояснив, чи позбавляють ухилянтів водійських прав

4 грудня 2024 13:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, чому не відбирають права в ухилянтів
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Військовий юрист Тарас Боровський попередив, що механізм позбавлення "ухилянтів" водійського посвідчення дуже важко реалізується. Він додав, що не знає жодного такого випадку.

Про це Боровський повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 грудня. 

Читайте також:

Позбавлення "ухилянтів" водійських прав

Боровський наголосив, що ця процедура складна, зокрема, для самих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Спочатку накладають штраф, потім, наприклад, якщо людина не сплачує штраф, їй ще раз присилають повістку, а потім оголошують у розшук. ТЦК отримує інформацію від поліції про невдалий розшук особи і має місяць для подання адміністративного позову до суду", — пояснив система юрист.

Він додав, що часу на це у юристів ТЦК просто немає. Боровський нагадав і про пропроблему хабарництва у цьому відомстві. 

У результаті, вважає юрист, поданий до суду позов щодо "ухилянта" можуть залишити без розгляду або відхилити.

Раніше ми писали, що, за словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, громадяни або політики, які закликають до ліквідації територіальних центрів комплектування, фактично грають на руку ворогу.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.

Україна водійське посвідчення мобілізація ТЦК та СП ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:36 Боєць самовільно залишив частину і не повернувся — рішення суду

13:30 Юрист пояснив, чи позбавляють ухилянтів водійських прав

13:29 За Пушкіна 10 тисяч — в Одесі визначили долю пам'ятника

13:14 Зеленський звільнив постійного представника президента в Криму

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

13:01 Ростуть до 6 років — хто і як вирощує ялинки в Україні

13:01 Новий рік по-новому — що робити ФОПам 1, 2 і 3 групи в січні

12:59 Повернули 6 млрд доларів — Кіпер про нові правила на митниці

12:43 Глава Міноборони Південної Кореї подав у відставку

12:31 Винні досі не покарані — 5 років трагедії у коледжі на Троїцькій

13:36 Боєць самовільно залишив частину і не повернувся — рішення суду

13:30 Юрист пояснив, чи позбавляють ухилянтів водійських прав

13:29 За Пушкіна 10 тисяч — в Одесі визначили долю пам'ятника

13:14 Зеленський звільнив постійного представника президента в Криму

13:01 Ростуть до 6 років — хто і як вирощує ялинки в Україні

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

13:01 Новий рік по-новому — що робити ФОПам 1, 2 і 3 групи в січні

12:59 Повернули 6 млрд доларів — Кіпер про нові правила на митниці

12:43 Глава Міноборони Південної Кореї подав у відставку

12:31 Винні досі не покарані — 5 років трагедії у коледжі на Троїцькій

12:28 Що буде з економікою у 2025 році — прогноз

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету