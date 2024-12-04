Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, чому не відбирають права в ухилянтів

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

Військовий юрист Тарас Боровський попередив, що механізм позбавлення "ухилянтів" водійського посвідчення дуже важко реалізується. Він додав, що не знає жодного такого випадку.

Про це Боровський повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 грудня.

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Боровський наголосив, що ця процедура складна, зокрема, для самих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Спочатку накладають штраф, потім, наприклад, якщо людина не сплачує штраф, їй ще раз присилають повістку, а потім оголошують у розшук. ТЦК отримує інформацію від поліції про невдалий розшук особи і має місяць для подання адміністративного позову до суду", — пояснив система юрист.

Він додав, що часу на це у юристів ТЦК просто немає. Боровський нагадав і про пропроблему хабарництва у цьому відомстві.

У результаті, вважає юрист, поданий до суду позов щодо "ухилянта" можуть залишити без розгляду або відхилити.

Раніше ми писали, що, за словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, громадяни або політики, які закликають до ліквідації територіальних центрів комплектування, фактично грають на руку ворогу.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.