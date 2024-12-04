Военный юрист Тарас Боровский объяснил, почему не отбирают права у уклонистов

Юрист объяснил, лишают ли уклонистов водительских прав
Военный юрист Тарас Боровский предупредил, что механизм лишения "уклонистов" водительского удостоверения очень тяжело реализуется. Он добавил, что не знает ни одного такого случая.
Об этом Боровский сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 декабря.
Лишение "уклонистов" водительских прав
Боровский подчеркнул, что эта процедура сложная, в частности для самих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"Сначала налагают штраф, потом, например, если человек не платит штраф, ему еще раз присылают повестку, а затем объявляют в розыск. ТЦК получает информацию от полиции о неудачном розыске лица и имеет месяц для подачи административного иска в суд", — пояснил систему юрист.
Он добавил, что времени на это у юристов ТЦК просто нет. Боровский напомнил и о проблеме взяточничества в этом ведомстве.
В результате, считает юрист, поданный в суд иск относительно "уклониста" могут оставить без рассмотрения или отклонить.
Ранее мы писали, что, по словам экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, граждане или политики, призывающие к ликвидации территориальных центров комплектования, фактически играют на руку врагу.
Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и сменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.
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