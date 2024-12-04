Военный юрист Тарас Боровский объяснил, почему не отбирают права у уклонистов

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ

Военный юрист Тарас Боровский предупредил, что механизм лишения "уклонистов" водительского удостоверения очень тяжело реализуется. Он добавил, что не знает ни одного такого случая.

Об этом Боровский сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 декабря.

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Боровский подчеркнул, что эта процедура сложная, в частности для самих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Сначала налагают штраф, потом, например, если человек не платит штраф, ему еще раз присылают повестку, а затем объявляют в розыск. ТЦК получает информацию от полиции о неудачном розыске лица и имеет месяц для подачи административного иска в суд", — пояснил систему юрист.

Он добавил, что времени на это у юристов ТЦК просто нет. Боровский напомнил и о проблеме взяточничества в этом ведомстве.

В результате, считает юрист, поданный в суд иск относительно "уклониста" могут оставить без рассмотрения или отклонить.

Ранее мы писали, что, по словам экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, граждане или политики, призывающие к ликвидации территориальных центров комплектования, фактически играют на руку врагу.

Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и сменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.