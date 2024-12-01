На Думку Євгена Дикого, ТЦК нав'язали непритаманні їм функції з мобілізації

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: УНІАН

Громадяни або політики, які закликають до ліквідації Територіальних центрів комплектування (ТЦК), фактично грають на руку ворогу. Річ у тому, що вони віддалилися від реальних обставин, зокрема від суті ведення війни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Він зазначає, що ТЦК мають низку недоліків, і там дійсно є проблеми, оскільки в них працюють різні люди, в тому числі агресивні люди чи корупціонери. Проте є важливий момент: їм не надали необхідних повноважень або прав, але водночас поклали на їхні плечі величезну відповідальність, каже Дикий.

"Їхнє завдання — надавати допомогу цивільним, які звертаються до ТЦК. Проте ситуація змінилася: люди не хочуть приходити добровільно, а це вже не є завданням ТЦК. Примусово привезти їх — це обов'язок не ТЦК, а державних органів та правоохоронців. Проте ці структури відмовилися виконувати свої функції, і всю відповідальність за мобілізацію переклали на ТЦК", — пояснив Дикий.

За його словами, ТЦК мали б бути лише посередником між цивільним життям і військовими навчальними центрами. Але замість цього на них поклали частину функцій, що належать цивільній владі та правоохоронним органам, і все це — без юридичних підстав.

"Наразі ТЦК — це єдиний механізм для поповнення армії, яким би він не був недосконалим. Це як старий, іржавий автомат: з ним важко, але без нього воювати неможливо. Ось і вся суть", — підсумував він.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.

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