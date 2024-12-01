По мнению Евгения Дикого, ТЦК навязали нехарактерные им функции по мобилизации

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: УНИАН

Граждане или политики, призывающие к ликвидации Территориальных центров комплектования (ТЦК), фактически играют на руку врагу. Дело в том, что они отдалились от реальных событий, в частности, от сущности ведения войны.

Об этом в интервью Укрінформу заявил экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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В чем основная проблема ТЦК и военнообязанных

Он отмечает, что у ТЦК есть ряд недостатков, и там действительно есть проблемы, поскольку у них работают разные люди, в том числе агрессивные люди или коррупционеры. Однако есть важный момент: им не предоставили необходимые полномочия или права, но одновременно возложили на их плечи огромную ответственность, говорит Дикий.

"Их задача — оказывать помощь гражданским, обращающимся в ТЦК. Однако ситуация изменилась: люди не хотят приходить добровольно, а это уже не является задачей ТЦК. Принудительно привезти их — это обязанность не ТЦК, а государственных органов и правоохранителей. Но эти структуры отказались выполнять свои функции, и всю ответственность за мобилизацию перевели на ТЦК", — объяснил Дикий.

По его словам, ТЦК должны быть только посредником между гражданской жизнью и военными учебными центрами. Но вместо этого на них возложили часть функций, принадлежащих гражданским властям и правоохранительным органам, и все это без юридических оснований.

"Пока ТЦК — это единственный механизм для пополнения армии, каким бы он ни был несовершенным. Это как старый, ржавый автомат: с ним тяжело, но без него воевать невозможно. Вот и вся суть", — подытожил он.

Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и изменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.

Также юрист объяснила, когда 16-летние юноши должны стать на военный учет и что будет в случае игнорирования такого требования.