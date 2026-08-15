ТЦК можуть штрафувати 17-річних - за яких умов

Призовник у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК

В Україні призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані перебувати на військовому обліку. У разі порушення правил штраф від ТЦК загрожує навіть 17-річним юнакам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Коли вперше треба стати на військовий облік

Постановка на військовий облік призовників уперше відбувається у рік, коли громадянину виповнюється 17 років. Згідно з пунктом 14-1 відповідного Порядку, зробити це можна щороку в період із 1 січня до 31 липня.

Законодавством передбачено два варіанти взяття на військовий облік:

проходження електронної ідентифікації та автентифікації й передача необхідних персональних відомостей через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

особисте прибуття до ТЦК із документами, необхідними для постановки на облік. Їхній перелік визначає Міноборони України.

Окремо пункт 14-2 Порядку встановлює правила для тих, хто не став на облік у визначений термін. У такому випадку стати військовий облік можна лише після особистого прибуття до ТЦК та СП.

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За яким місцем ставлять на військовий облік

Військовий облік здійснюється за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання громадянина.

Водночас для первинної постановки призовника на військовий облік направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не передбачається.

Який штраф загрожує за порушення правил обліку

Недотримання правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В особливий період сума штрафу за таке порушення становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Отже, своєчасна постановка на військовий облік є обов’язковою для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. При цьому ігнорування встановлених правил в особливий період може обернутися адміністративним штрафом у розмірі до 25,5 тисячі гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами нардепа Олександра Федієнко, в Україні близько 2 млн осіб не перебувають на військовому обліку. За його словами, держава має встановити цих людей, щоб можна було оцінювати реальний мобілізаційний ресурс країни.

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