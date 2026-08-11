Як заброньованим оновити адресу прописки без візиту до ТЦК

Військовослужбовець працює за комп'ютером, застосунок Резерв+. Фото: Сухопутні війська ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані, які змінюють місце реєстрації в межах юрисдикції свого територіального центру комплектування, не зобов'язані особисто з'являтися до установи для оновлення даних. Сьогодні оформити нову адресу можна одразу в ЦНАП, а актуалізувати інформацію реально у застосунку "Резерв+".

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Як сповістити ТЦК про зміну місця прописки у межах одного міста

Військовозобов'язаний громадянин на ім'я Олександр опинився у ситуації, коли через продаж квартири він уже цілий місяць живе без офіційної реєстрації. Чоловік має актуальне бронювання, не скоював жодних порушень правил обліку, а в застосунку "Резерв+" досі вказана його стара адреса.

При цьому жодних повісток він наразі не отримував. Проте чоловіка почало турбувати, з якою ймовірністю територіальний центр комплектування може виявити відсутність прописки через автоматичний обмін даними з ЦНАП та чи призведе це до надсилання повісток або оголошення в розшук.

Також Олександра зацікавило, чи здатні спільні патрулі поліції та ТЦК під час звичайної перевірки документів на вулиці побачити у своїх базах факт відсутності місця проживання.

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Юрист натомість пояснив, що у разі, якщо нове місце реєстрації повністю підпадає під територіальну юрисдикцію того ж самого ТЦК, йти до військкомату перед зміною адреси взагалі не потрібно. Громадянин має право відразу вирушати до Центру надання адміністративних послуг.

Всі подальші зміни щодо фіксації адреси проживання чи реєстрації правознавець радить проводити в електронному форматі.

"Так, все робиться онлайн через Резерв+. Особисто йти до ТЦК в таких випадках не потрібно", — пояснив Владислав Дерій.

Юрист наголосив, що державна система працює автономно: сам ЦНАП самостійно сповістить центр комплектування про те, що людина змінила прописку. Крім того, військкомати мають прямий доступ до державних реєстрів, тому за потреби вони можуть і самі дістати всю актуальну інформацію про місце реєстрації військовозобов'язаного.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, військовозобов'язані, які отримали статус порушників правил військового обліку, повідомляють про ситуації, коли після подання звернення щодо оновлення даних у реєстрі "Оберіг" інформація не зникає. Натомість у електронному військово-обліковому документі може з'явитися позначка про направлення матеріалів до правоохоронних органів. Юристи пояснюють, що означає такий статус і які дії може вчинити громадянин для врегулювання ситуації.

Водночас наявність чинної відстрочки від мобілізації може впливати на обов'язок проходження окремих процедур військового обліку. Зокрема, у випадках, коли ТЦК намагаються притягнути таких осіб до відповідальності за непроходження медичного огляду, громадяни можуть оскаржувати відповідні рішення. Судова практика свідчить, що за належного оформлення скарг і дотримання строків оскарження суди можуть скасовувати накладені штрафи.