Как забронированным пассажирам обновить адрес прописки без посещения ТЦК

Военнослужащий работает за компьютером в приложении Резерв+. Фото: Сухопутные войска ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные, меняющие место регистрации в пределах юрисдикции своего территориального центра комплектования, не обязаны лично обращаться в учреждение для обновления данных. Сегодня оформить новый адрес можно сразу в ЦНАП, а обновить информацию — в приложении Резерв+.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Как уведомить ТЦК об изменении места прописки в пределах одного города

Военнообязанный гражданин по имени Александр оказался в ситуации, когда из-за продажи квартиры он уже целый месяц живет без официальной регистрации. У мужчины есть действующая бронь, он не совершал никаких нарушений правил учета, а в приложении «Резерв+» до сих пор указан его старый адрес.

При этом никаких повесток он пока не получал. Однако мужчину начало беспокоить, с какой вероятностью территориальный центр комплектования может обнаружить отсутствие прописки благодаря автоматическому обмену данными с ЦНАП и приведет ли это к отправке повесток или объявлению в розыск.

Также Александра заинтересовало, способны ли совместные патрули полиции и ТЦК во время обычной проверки документов на улице увидеть в своих базах факт отсутствия места жительства.

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Юрист же объяснил, что в случае, если новое место регистрации полностью подпадает под территориальную юрисдикцию того же самого ТЦК, обращаться в военкомат перед сменой адреса вообще не нужно. Гражданин имеет право сразу обращаться в Центр предоставления административных услуг.

Все последующие изменения, касающиеся фиксации адреса проживания или регистрации, правовед советует проводить в электронном формате.

«Да, все делается онлайн через «Резерв+». Лично обращаться в ТЦК в таких случаях не нужно», — пояснил Владислав Дерий.

Юрист подчеркнул, что государственная система работает автономно: сам ЦНАП самостоятельно уведомит центр комплектования о том, что человек сменил прописку. Кроме того, военкоматы имеют прямой доступ к государственным реестрам, поэтому при необходимости они могут и сами получить всю актуальную информацию о месте регистрации военнообязанного.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, военнообязанные, получившие статус нарушителей правил воинского учета, сообщают о случаях, когда после подачи заявления об обновлении данных в реестре «Оберег» информация не исчезает. Зато в электронном военно-учетном документе может появиться отметка о направлении материалов в правоохранительные органы. Юристы объясняют, что означает такой статус и какие действия может предпринять гражданин для урегулирования ситуации.

В то же время наличие действующей отсрочки от мобилизации может влиять на обязанность прохождения отдельных процедур воинского учета. В частности, в случаях, когда ТЦК пытаются привлечь таких лиц к ответственности за непрохождение медицинского осмотра, граждане могут обжаловать соответствующие решения. Судебная практика показывает, что при надлежащем оформлении жалоб и соблюдении сроков обжалования суды могут отменять наложенные штрафы.