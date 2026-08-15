ТЦК могут штрафовать 17-летних — при каких условиях

Призывник в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК

В Украине призывники, военнообязанные и резервисты обязаны состоять на воинском учете. В случае нарушения правил штраф от ТЦК грозит даже 17-летним юношам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Когда впервые нужно встать на воинский учет

Постановка на воинский учет призывников впервые происходит в год, когда гражданину исполняется 17 лет. Согласно пункту 14-1 соответствующего Порядка, сделать это можно ежегодно в период с 1 января по 31 июля.

Законодательством предусмотрены два варианта постановки на воинский учет:

прохождение электронной идентификации и аутентификации и передача необходимых персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

личное прибытие в ТЦК с документами, необходимыми для постановки на учет. Их перечень определяет Минобороны Украины.

Отдельно пункт 14-2 Порядка устанавливает правила для тех, кто не встал на учет в установленный срок. В таком случае встать на воинский учет можно только после личного явления в ТЦК и СП.

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По какому месту проживания осуществляется постановка на воинский учет

Военный учет осуществляется по зарегистрированному или задекларированному месту жительства гражданина.

В то же время для первичной постановки призывника на воинский учет направление в военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не предусмотрено.

Какой штраф грозит за нарушение правил учета

Несоблюдение правил воинского учета влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В особый период сумма штрафа за такое нарушение составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Таким образом, своевременная постановка на воинский учет является обязательной для призывников, военнообязанных и резервистов. При этом игнорирование установленных правил в особый период может обернуться административным штрафом в размере до 25,5 тысячи гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам народного депутата Александра Федиенко, в Украине около 2 млн человек не стоят на воинском учете. По его словам, государство должно выявить этих людей, чтобы можно было оценить реальный мобилизационный ресурс страны.

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