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Головна ТЦК Інвалідність з дитинства — чи треба ставати на облік в ТЦК

Інвалідність з дитинства — чи треба ставати на облік в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:30
Військовий облік в ТЦК - чи має громадянин з інвалідністю перебувати на обліку
Громадяни в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Якщо громадянин у статусі внутрішньо переміщеної особи має інвалідність такої групи, що це дозволяє йому перебувати на військовому обліку, він має відвідати ТЦК після переїзду на нове місце фактичного проживання. На це у громадянина є сім календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи є людина з інвалідністю військовозобов’язаною

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи повинен він ставати на військовий облік, хоче має з дитинства пожиттєву інвалідність третьої групи.

Чоловік додав, що йдеться про військовий облік на місці фактичного проживання, бо він є ВПО, внутрішньо переміщеною особою.

"Оскільки Ви є військовозобов'язаною особою, то повинні", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Скільки днів має ВПО на те, щоб стати на військовий облік

Юрист пояснив, як швидко громадянин має стати на військовий облік, якщо він виїхав з окупованої території.

Це потрібно зробити, запевнив Айвазян, протягом семи днів після прибуття на нове місце проживання у статусі внутрішньо переміщеної особи.

Тож, громадянин зі статусом ВПО та пожиттєвою інвалідністю повинен відвідати територіальний центр комплектування після виїзду із територій, захоплених російськими окупантами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відбувається розшук порушників військового обліку в липні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, як стати на військовий облік дистанційно.

військовий облік ВПО ТЦК та СП особа з інвалідністю місце проживання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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