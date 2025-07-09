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Главная ТЦК Инвалидность с детства — надо ли становиться на учет в ТЦК

Инвалидность с детства — надо ли становиться на учет в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:30
Военный учет в ТЦК - должен ли гражданин с инвалидностью состоять на учете
Граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Если гражданин в статусе внутренне перемещенного лица имеет инвалидность такой группы, что это позволяет ему находиться на воинском учете, он должен посетить ТЦК после переезда на новое место фактического проживания. На это у гражданина есть семь календарных дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он становиться на воинский учет, хочет имеет с детства пожизненную инвалидность третьей группы.

Мужчина добавил, что речь идет о воинском учете по месту фактического проживания, потому что он является ВПЛ, внутренне перемещенным лицом.

"Поскольку Вы являетесь военнообязанным лицом, то должны", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Сколько дней имеет ВПЛ на то, чтобы стать на воинский учет

Юрист объяснил, как быстро гражданин должен стать на воинский учет, если он выехал с оккупированной территории.

Это нужно сделать, заверил Айвазян, в течение семи дней после прибытия на новое место жительства в статусе внутренне перемещенного лица.

Поэтому, гражданин со статусом ВПЛ и пожизненной инвалидностью должен посетить территориальный центр комплектования после выезда с территорий, захваченных российскими оккупантами.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит розыск нарушителей воинского учета в июле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, как стать на воинский учет дистанционно.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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