Военный учет в ТЦК - должен ли гражданин с инвалидностью состоять на учете

Граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Если гражданин в статусе внутренне перемещенного лица имеет инвалидность такой группы, что это позволяет ему находиться на воинском учете, он должен посетить ТЦК после переезда на новое место фактического проживания. На это у гражданина есть семь календарных дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он становиться на воинский учет, хочет имеет с детства пожизненную инвалидность третьей группы.

Мужчина добавил, что речь идет о воинском учете по месту фактического проживания, потому что он является ВПЛ, внутренне перемещенным лицом.

"Поскольку Вы являетесь военнообязанным лицом, то должны", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Сколько дней имеет ВПЛ на то, чтобы стать на воинский учет

Юрист объяснил, как быстро гражданин должен стать на воинский учет, если он выехал с оккупированной территории.

Это нужно сделать, заверил Айвазян, в течение семи дней после прибытия на новое место жительства в статусе внутренне перемещенного лица.

Поэтому, гражданин со статусом ВПЛ и пожизненной инвалидностью должен посетить территориальный центр комплектования после выезда с территорий, захваченных российскими оккупантами.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит розыск нарушителей воинского учета в июле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, как стать на воинский учет дистанционно.