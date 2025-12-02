Чи може працівник ТЦК без форми вручати повістку - відповідь юриста

Вручення повістки в ТЦ. Фото: "Поради юриста"

Вручення повісток на вулиці працівниками ТЦК нерідко супроводжується скандалами. Однак не лише пакування людини в машину може вважатися порушенням закону. Напркилад, вручення повістки працівником ТЦК без форми також неправомірне.

Детальніше про умови роботи працівників ТЦК Новини.LIVE розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Як має виглядати працівник ТЦК

Відповідно до Статут внутрішньої служби ЗСУ, військовослужбовці зобов’язані носити військову форму одягу встановленого зразка та дотримуватися правил її носіння.

А відповідно до Наказу Міністерства оборони № 606 — носіння військової форми для військовослужбовця під час несення служби є обовʼязковим. Однак Регламентуються випадки, коли військовий може одягти цивільний одяг ( наприклад, у позаробочий час).

"Винятки можливі — конкретні накази про роботу під прикриттям, проте це не може бути повʼязано з виконанням працівником ТЦК та СП свого обовʼязку зі оповіщення громадян", — пояснив юрист.

За його словами, в постанові № 560 КМУ не вказано прямої заборони видавати повістки в цивільному одязі — це й може створити хибне уявлення про процедуру вручення повісток.

Статути ЗСУ — документ, з яким не ознайомлений пересічний громадянин, чим можуть користуватися окремі працівники державних структур.

"Тому можна зробити висновок, що хоча й в постанові № 560 не вказано про такий обовʼязок, видавати повістки військовий має виключно у військовій формі", — підсумував юрист.

Раніше ми писали, що робити, якщо ТЦК дає повістку під час лікарняного.

Також юрист назвав покрокові дії у випадку, якщо чоловіка привезли до ТЦК силою.