Может ли работник ТЦК без формы вручать повестку - ответ юриста

Вручение повестки в ТЦ. Фото: "Советы юриста"

Вручение повесток на улице работниками ТЦК нередко сопровождается скандалами. Однако не только принудительное затягивание человека в машину может считаться нарушением закона. Например, вручение повестки работником ТЦК без формы также неправомерно.

Подробнее об условиях работы работников ТЦК Новини.LIVE рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Как должен выглядеть работник ТЦК

Согласно Уставу внутренней службы ВСУ, военнослужащие обязаны носить военную форму одежды установленного образца и соблюдать правила ее ношения.

А в соответствии с Приказом Министерства обороны № 606 — ношение военной формы для военнослужащего во время несения службы является обязательным. Однако Регламентируются случаи, когда военный может надеть гражданскую одежду (например, во внерабочее время).

"Исключения возможны — конкретные приказы о работе под прикрытием, однако это не может быть связано с выполнением работником ТЦК и СП своей обязанности по оповещению граждан", — пояснил юрист.

По его словам, в постановлении № 560 КМУ не указано прямого запрета выдавать повестки в гражданской одежде — это и может создать ложное представление о процедуре вручения повесток.

Уставы ВСУ — документ, с которым не ознакомлен рядовой гражданин, чем могут пользоваться отдельные работники государственных структур.

"Поэтому можно сделать вывод, что хотя и в постановлении № 560 не указано о такой обязанности, выдавать повестки военный должен исключительно в военной форме", — подытожил юрист.

