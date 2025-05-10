Соцпослуги для колишніх полонених — повний перелік на 2025 рік

Військовослужбовець, якого звільнили з полону. Фото: Полтавська ОВА

В Україні запроваджений алгоритм надання допомоги військовополоненим після їх звільнення з ворожого полону, а також підтримку їхніх родин під час полону та після повернення близьких. Зусилля спрямовані на те, щоб необхідні соціальні послуги були доступні саме тоді, коли це найбільше потрібно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Де звільнені з полону військовослужбовці можуть отримати соцпослуги

Після звільнення з полону військовослужбовці та цивільні громадяни одразу отримують соціальні послуги в центрах реінтеграції або медичних закладах. Згодом підтримка продовжується вже за місцем проживання. Родинам полонених допомога надається як у період, поки близька людина в полоні, так і після її звільнення.

Куди звертатися по допомогу

Звернутися по допомогу можна до:

підрозділів із соціального захисту населення за місцем проживання або перебування — контакти публікуються на сайтах обласних адміністрацій;

установ та організацій, що надають соцпослуги;

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

У разі згоди особи, яка була в полоні, або членів її родини, за отриманням послуг можуть звернутися інші уповноважені особи.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформує органи соцзахисту приймаючої громади про прибуття звільненої людини. Це дозволяє оперативно організувати допомогу. Так само повідомляють і керівники центрів реінтеграції чи медустанов, де перебуває особа після звільнення.

Фахівці закладів, у яких перебувають звільнені з полону, координуються з місцевою владою та соцслужбами для забезпечення соціальної та професійної адаптації, реабілітації й вирішення питань, пов’язаних з обмеженням життєдіяльності. Також вони можуть звертатися до соцслужб у разі, якщо умови життя пацієнта впливають на його психічне здоров’я.

Під час виписки лікуючий лікар надає рекомендації щодо потреби у подальшому соціальному супроводі: реабілітація, підтримане проживання, санаторно-курортне лікування, соціальна адаптація. Натомість психолог або лікар-психолог надає висновки щодо продовження психологічної допомоги, зокрема із залученням сімейного лікаря, військових служб або мультидисциплінарної команди.

Для кожної звільненої особи та її родини визначається конкретний фахівець соціальної сфери або кейс-менеджер. Саме він координує надання соціальних послуг, допомог та підтримки на всіх етапах — від моменту звільнення і до повної адаптації людини до мирного життя.

Нагадаємо, військовий адвокат пояснив, чи можуть родичі полонених військових отримати виплату 1 млн гривень.

Також військовослужбовці в Україні матимуть змогу призначати конкретну людину, яка отримуватиме їх виплати, якщо раптом їх візьмуть в полон.