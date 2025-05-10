Соцуслуги для бывших пленных — полный перечень на 2025 год

Военнослужащий, которого освободили из плена. Фото: Полтавская ОВА

В Украине введен алгоритм оказания помощи военнопленным после их освобождения из вражеского плена, а также поддержку их семей во время плена и после возвращения близких. Усилия направлены на то, чтобы необходимые социальные услуги были доступны именно тогда, когда это больше всего нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Где освобожденные из плена военнослужащие могут получить соцуслуги

После освобождения из плена военнослужащие и гражданские граждане сразу получают социальные услуги в центрах реинтеграции или медицинских учреждениях. Впоследствии поддержка продолжается уже по месту жительства. Семьям пленных помощь предоставляется как в период, пока близкий человек в плену, так и после его освобождения.

Куда обращаться за помощью

Обратиться за помощью можно в:

подразделения по социальной защите населения по месту жительства или пребывания - контакты публикуются на сайтах областных администраций;

учреждения и организации, предоставляющие соцуслуги;

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В случае согласия лица, которое было в плену, или членов его семьи, за получением услуг могут обратиться другие уполномоченные лица.

В частности, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информирует органы соцзащиты принимающей общины о прибытии освобожденного человека. Это позволяет оперативно организовать помощь. Так же сообщают и руководители центров реинтеграции или медучреждений, где находится лицо после освобождения.

Специалисты учреждений, в которых находятся освобожденные из плена, координируются с местными властями и соцслужбами для обеспечения социальной и профессиональной адаптации, реабилитации и решения вопросов, связанных с ограничением жизнедеятельности. Также они могут обращаться в соцслужбы в случае, если условия жизни пациента влияют на его психическое здоровье.

Во время выписки лечащий врач дает рекомендации о необходимости дальнейшего социального сопровождения: реабилитация, поддерживающее проживание, санаторно-курортное лечение, социальная адаптация. Зато психолог или врач-психолог предоставляет выводы о продолжении психологической помощи, в частности с привлечением семейного врача, военных служб или мультидисциплинарной команды.

Для каждого освобожденного лица и его семьи определяется конкретный специалист социальной сферы или кейс-менеджер. Именно он координирует предоставление социальных услуг, помощи и поддержки на всех этапах — от момента освобождения и до полной адаптации человека к мирной жизни.

Напомним, военный адвокат объяснил, могут ли родственники пленных военных получить выплату 1 млн гривен.

Также военнослужащие в Украине смогут назначать конкретного человека, который будет получать их выплаты, если вдруг их возьмут в плен.