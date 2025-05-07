Полонені військові самостійно можуть визначати одержувачів виплат — Кабмін

Військовослужбовець підписує документи. Фото ілюстративне: Четверта студія

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, ініційовану Міністерством оборони, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення для військовослужбовців, особливо у випадках потрапляння в полон або зникнення безвісти. Відтепер кожен військовий отримає право самостійно вказати, кому саме мають виплачувати його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Реклама

Читайте також:

Як військовослужбовцю самостійно обрати кому саме надходитимуть виплати

Для цього потрібно буде скласти персональне розпорядження, яке має бути засвідчене командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

Нові правила поширюються на випадки, коли військові перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісти зниклими. Важливо, що постановою також передбачено покращення доступу до державних реєстрів для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це має значно спростити ідентифікацію осіб, які мають право на відповідні виплати.

Міністр Умєров наголосив, що ці зміни є частиною послідовної роботи над зміцненням підтримки українських захисників та їхніх родин.

Нагадаємо, стало відомо про заробітну плату для бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ у травні — скільки платитимуть та що впливає на суму.

Також читайте, як нараховується пенсія людям, які зникли безвісти.