Пленные военные самостоятельно могут определять получателей выплат — Кабмин

Военнослужащий подписывает документы. Фото иллюстративное: Четвертая студия

Кабинет Министров Украины принял новое постановление, инициированное Министерством обороны, которое совершенствует механизмы денежного обеспечения для военнослужащих, особенно в случаях попадания в плен или пропажи без вести. Отныне каждый военный получит право самостоятельно указать, кому именно должны выплачивать его денежное обеспечение в случае, если он попадет в плен

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Для этого нужно будет составить персональное распоряжение, которое должно быть заверено командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

Новые правила распространяются на случаи, когда военные находятся в плену, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими. Важно, что постановлением также предусмотрено улучшение доступа к государственным реестрам для территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это должно значительно упростить идентификацию лиц, имеющих право на соответствующие выплаты.

Министр Умеров отметил, что эти изменения являются частью последовательной работы над укреплением поддержки украинских защитников и их семей.

Напомним, стало известно о заработной плате для бойцов Сил специальных операций ВСУ в мае - сколько будут платить и что влияет на сумму.

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