Пленные военные самостоятельно могут определять получателей выплат — Кабмин

Родственники будут иметь выплаты пленного по распоряжению воина
Кабинет Министров Украины принял новое постановление, инициированное Министерством обороны, которое совершенствует механизмы денежного обеспечения для военнослужащих, особенно в случаях попадания в плен или пропажи без вести. Отныне каждый военный получит право самостоятельно указать, кому именно должны выплачивать его денежное обеспечение в случае, если он попадет в плен
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Как военнослужащему самостоятельно выбрать кому именно будут поступать выплаты
Для этого нужно будет составить персональное распоряжение, которое должно быть заверено командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.
Новые правила распространяются на случаи, когда военные находятся в плену, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими. Важно, что постановлением также предусмотрено улучшение доступа к государственным реестрам для территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это должно значительно упростить идентификацию лиц, имеющих право на соответствующие выплаты.
Министр Умеров отметил, что эти изменения являются частью последовательной работы над укреплением поддержки украинских защитников и их семей.
Напомним, стало известно о заработной плате для бойцов Сил специальных операций ВСУ в мае - сколько будут платить и что влияет на сумму.
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