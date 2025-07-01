Інформація про ТЦК - які лікарні не надсилають дані про пацієнтів

Українська лікарня. Фото: Дніпропетровська облрада

Деякі лікарні не надають інформацію про своїх пацієнтів для територіальних центрів комплектування. Це стосується навіть запитів від адвокатів військовозобов’язаних громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язаний на обліку в ПНД

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері (ПНД) у одному місті, але фактично проживає в іншому.

Чоловік поцікавився, чи має він право взяти документи у лікарні і привезти у ТЦК для того, аби надати членам військово-лікарської комісії.

Зокрема, додав, військовозобов’язаний, чи можна це зробити через адвоката.

"Можете спробувати, але, з наявної практики ПНД навряд чи не надасть відповідні дані адвокату навіть за умови наявної від Вас згоди на розкриття медичної таємниці", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як вирішити проблему з медичними даними

Юрист пояснив громадянину, що можна зробити у такій ситуації.

"Вам потрібно стати на облік у ПНД за місцем проживання, оскільки ВЛК все одно повинна направити Вас на додаткове обстеження, бо з останнього минуло вже декілька років. Окрім того, це також бажано зробити, аби мати "свіжі" медичні документи ще до початку проходження ВЛК", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу.

Додамо, ми повідомляли про те, які дані громадян надсилають ЦНАПи до ТЦК.