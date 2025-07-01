Информация о ТЦК - какие больницы не присылают данные о пациентах

Украинская больница. Фото: Днепропетровский облсовет

Некоторые больницы не предоставляют информацию о своих пациентах для территориальных центров комплектования. Это касается даже запросов от адвокатов военнообязанных граждан.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанный на учете в ПНД

К юристам обратился гражданин, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) в одном городе, но фактически проживает в другом.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право взять документы в больнице и привезти в ТЦК для того, чтобы предоставить членам военно-врачебной комиссии.

В частности, добавил, военнообязанный, можно ли это сделать через адвоката.

"Можете попробовать, но, из имеющейся практики ПНД вряд ли не предоставит соответствующие данные адвокату даже при условии имеющегося от Вас согласия на раскрытие медицинской тайны", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как решить проблему с медицинскими данными

Юрист объяснил гражданину, что можно сделать в такой ситуации.

"Вам нужно встать на учет в ПНД по месту жительства, поскольку ВВК все равно должна направить Вас на дополнительное обследование, потому что с последнего прошло уже несколько лет. Кроме того, это также желательно сделать, чтобы иметь "свежие" медицинские документы еще до начала прохождения ВВК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какую информацию не надо предоставлять ТЦК по требованию.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные граждан присылают ЦНАПы в ТЦК.