ЦНАП замість ТЦК - військовий облік та мобілізація

Які функції ТЦК почали виконувати ЦНАПи
Центри надання адміністративних послуг з листопада 2025 року перейняли на себе частину повноважень територіальних центрів комплектування. Юристи пояснили, коли треба звертатися до ЦНАПів і хто зараз ухвалює рішення про відстрочку від мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Відстрочка — через ЦНАП чи ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації, перебуваючи при цьому у розшуку ТЦК.
Чоловік поцікавився, чи можна подати заяву через ЦНАП, і які функції ТЦК зараз виконують центри надання адміністративних послуг.
Юрист Сергій Богун нагадав, що з минулого року у процесі військового обліку відбулися певні зміни.
"З 1 листопада 2025 року діє оновлена система обліку, у якій чітко розмежовані функції між ЦНАПами та територіальними центрами комплектування", — зазначив юрист.
Хто приймає документи, хто ухвалює рішення
Богун пояснив, які функції виконують центри комплектування та центри надання адмінпослуг.
"ЦНАП виконує виключно сервісну функцію — прийом і передання документів, без ухвалення рішень щодо військового обліку", — наголосив юрист.
"Рішення про надання або підтвердження відстрочки, як і раніше, належить до повноважень ТЦК", — підкреслив Сергій Богун.
Він додав, що сам факт звернення до ЦНАПу не створює додаткових ризиків для громадянина, який перебуває у розшуку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи прийме ЦНАП заяву на відстрочку від особи, яка перебуває у розшуку ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна подати у ЦНАП заяву про відстрочку не власноруч, а через адвоката чи повноважного представника.
Читайте Новини.LIVE!