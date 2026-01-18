ЦНАП замість ТЦК - військовий облік та мобілізація

У центрі надання адміністративних послуг. Фото: "Вечірній Київ"

Центри надання адміністративних послуг з листопада 2025 року перейняли на себе частину повноважень територіальних центрів комплектування. Юристи пояснили, коли треба звертатися до ЦНАПів і хто зараз ухвалює рішення про відстрочку від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка — через ЦНАП чи ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації, перебуваючи при цьому у розшуку ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи можна подати заяву через ЦНАП, і які функції ТЦК зараз виконують центри надання адміністративних послуг.

Юрист Сергій Богун нагадав, що з минулого року у процесі військового обліку відбулися певні зміни.

"З 1 листопада 2025 року діє оновлена система обліку, у якій чітко розмежовані функції між ЦНАПами та територіальними центрами комплектування", — зазначив юрист.

Хто приймає документи, хто ухвалює рішення

Богун пояснив, які функції виконують центри комплектування та центри надання адмінпослуг.

"ЦНАП виконує виключно сервісну функцію — прийом і передання документів, без ухвалення рішень щодо військового обліку", — наголосив юрист.

"Рішення про надання або підтвердження відстрочки, як і раніше, належить до повноважень ТЦК", — підкреслив Сергій Богун.

Він додав, що сам факт звернення до ЦНАПу не створює додаткових ризиків для громадянина, який перебуває у розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи прийме ЦНАП заяву на відстрочку від особи, яка перебуває у розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна подати у ЦНАП заяву про відстрочку не власноруч, а через адвоката чи повноважного представника.