Україна
Какие функции ТЦК начали выполнять ЦПАУ

Какие функции ТЦК начали выполнять ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 00:30
ЦНАП вместо ТЦК - воинский учет и мобилизация
В центре предоставления административных услуг. Фото: "Вечірній Київ"

Центры предоставления административных услуг с ноября 2025 года переняли на себя часть полномочий территориальных центров комплектования. Юристы объяснили, когда надо обращаться в ЦПАУ и кто сейчас принимает решение об отсрочке от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Отсрочка — через ЦПАУ или ТЦК

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации, находясь при этом в розыске ТЦК.

Мужчина поинтересовался, можно ли подать заявление через ЦПАУ, и какие функции ТЦК сейчас выполняют центры предоставления административных услуг.

Юрист Сергей Богун напомнил, что с прошлого года в процессе воинского учета произошли определенные изменения.

"С 1 ноября 2025 года действует обновленная система учета, в которой четко разграничены функции между ЦПАУ и территориальными центрами комплектования", — отметил юрист.

Кто принимает документы, кто принимает решение

Богун объяснил, какие функции выполняют центры комплектования и центры предоставления админуслуг.

"ЦПАУ выполняет исключительно сервисную функцию — прием и передача документов, без принятия решений по воинскому учету", — подчеркнул юрист.

"Решение о предоставлении или подтверждении отсрочки, как и раньше, относится к полномочиям ТЦК", — подчеркнул Сергей Богун.

Он добавил, что сам факт обращения в ЦПАУ не создает дополнительных рисков для гражданина, который находится в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, примет ли ЦПАУ заявление на отсрочку от лица, находящегося в розыске ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли подать в ЦПАУ заявление об отсрочке не собственноручно, а через адвоката или полномочного представителя.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
