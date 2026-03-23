Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Як влаштуватися на роботу без військового квитка: поради правознавців

Як влаштуватися на роботу без військового квитка: поради правознавців

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 07:30
Як влаштуватися на роботу без військового квитка: поради правознавців
Військовий квиток. Фото ілюстративне: kadrovik.ua

Влаштуватися на роботу й отримати бронювання можуть лише ті, хто перебуває на військовому обліку. Отримати тимчасове бронювання можуть працівники оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили правознавці на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка

Одесит Олександр спитав у правознавців, чи можна влаштуватися на роботу із бронюванням, якщо ніколи не отримував військовий квиток і не хочеш приходити до ТЦК та СП. Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що для працевлаштування треба сформувати військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+" або на порталі "Дія", адже паперові військово-облікові документи від грудня минулого року не видають. Також експерт повідомив, що отримати бронювання можуть ті, хто:

  • перебуває на військовому обліку;
  • перебуває у трудових відносинах із державним органом, критично важливим підприємством або критично важливою установою;
  • уточнив персональні дані.

Юрист Владислав Дерій відповів, що для працевлаштування на критичне підприємство треба перебувати на військовому обліку та оновити дані через "Резерв+". Якщо людина не перебуває на обліку, отримати бронювання вона може, якщо влаштується на підприємство оборонно-промислового комплексу. 

"У такому випадку матимете бронь на 45 днів, за які зможете актуалізувати дані та продовжити бронювання на рік", — пояснив експерт.

Раніше стало відомо, що за порушення військового обліку передбачається адміністративне стягнення. Уникнути сплати штрафу не зможе навіть той, хто має відстрочку.

Також ми повідомляли, що сплатити штраф від ТЦК можна в застосунку "Резерв+". За кордоном послуга теж доступна.

мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації