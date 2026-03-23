Як влаштуватися на роботу без військового квитка: поради правознавців

Військовий квиток. Фото ілюстративне: kadrovik.ua

Влаштуватися на роботу й отримати бронювання можуть лише ті, хто перебуває на військовому обліку. Отримати тимчасове бронювання можуть працівники оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили правознавці на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка

Одесит Олександр спитав у правознавців, чи можна влаштуватися на роботу із бронюванням, якщо ніколи не отримував військовий квиток і не хочеш приходити до ТЦК та СП. Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що для працевлаштування треба сформувати військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+" або на порталі "Дія", адже паперові військово-облікові документи від грудня минулого року не видають. Також експерт повідомив, що отримати бронювання можуть ті, хто:

перебуває на військовому обліку;

перебуває у трудових відносинах із державним органом, критично важливим підприємством або критично важливою установою;

уточнив персональні дані.

Юрист Владислав Дерій відповів, що для працевлаштування на критичне підприємство треба перебувати на військовому обліку та оновити дані через "Резерв+". Якщо людина не перебуває на обліку, отримати бронювання вона може, якщо влаштується на підприємство оборонно-промислового комплексу.

"У такому випадку матимете бронь на 45 днів, за які зможете актуалізувати дані та продовжити бронювання на рік", — пояснив експерт.

