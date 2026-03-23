Как устроиться на работу без военного билета: советы правоведов

Устроиться на работу и получить бронирование могут только те, кто находится на воинском учете. Получить временное бронирование могут работники оборонно-промышленного комплекса.

Можно ли устроиться на работу без военного билета

Одессит Александр спросил у правоведов, можно ли устроиться на работу с бронированием, если никогда не получал военный билет и не хочешь приходить в ТЦК и СП. Адвокат Юрий Айвазян отметил, что для трудоустройства надо сформировать военно-учетный документ через приложение "Резерв+" или на портале "Дія", ведь бумажные военно-учетные документы с декабря прошлого года не выдают. Также эксперт сообщил, что получить бронирование могут те, кто:

находится на воинском учете;

находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или критически важным учреждением;

уточнил персональные данные.

Юрист Владислав Дерий ответил, что для трудоустройства на критическое предприятие надо состоять на воинском учете и обновить данные через "Резерв+". Если человек не состоит на учете, получить бронирование он может, если устроится на предприятие оборонно-промышленного комплекса.

"В таком случае будете иметь бронь на 45 дней, за которые сможете актуализировать данные и продлить бронирование на год", — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что за нарушение воинского учета предусматривается административное взыскание. Избежать уплаты штрафа не сможет даже тот, кто имеет отсрочку.

Также мы сообщали, что оплатить штраф от ТЦК можно в приложении "Резерв+". За рубежом услуга тоже доступна.