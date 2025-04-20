Процес постановки на облік в ТЦК - як стати на облік з відстрочкою

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Для того, аби одночасно стати на облік і отримати відстрочку від мобілізації, недостатньо направити документи поштою. Відвідати територіальний центр комплектування громадянину все ж доведеться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік дистанційно — чи можливо це

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він, не перебуваючи на військовому обліку, одночасно стати на облік та отримати відстрочку від мобілізації одночасно — і чи можливо це зробити заочно, без візитів до територіального центру комплектування.

"Вас не поставлять на облік дистанційно. Ця процедура відбувається за Вашої персональної явки в ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що робити громадянину не на обліку

Втім, додав юрист, розпочати процедуру можна все ж дистанційно.

"Направте заяву про надання відстрочки із підтверджуючими документами на адресу ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення. Після того йдіть до ТЦК з таким самим пакетом документів", — зазначив Айвазян.

Він додав, що поштове відправлення є своєрідним страхуванням для військовозобов’язаного.

"Ви повинні розуміти, що у Вашому випадку ТЦК не поставить Вас на облік автоматично та не надасть відстрочку. Відповідні документи Ви надсилаєте тільки для того, аби потім мати доказ, що повідомили ТЦК про своє право на відстрочку (у разі неправомірних дій з боку останнього)", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з українців може стати на облік в ТЦК з-за кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, які громадяни ставатимуть на військовий облік автоматично.