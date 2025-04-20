Процесс постановки на учет в ТЦК - как стать на учет с отсрочкой

Как стать на учет в ТЦК и сразу получить отсрочку
Для того, чтобы одновременно стать на учет и получить отсрочку от мобилизации, недостаточно направить документы по почте. Посетить территориальный центр комплектования гражданину все же придется.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военный учет дистанционно — возможно ли это
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он, не находясь на воинском учете, одновременно стать на учет и получить отсрочку от мобилизации одновременно — и возможно ли это сделать заочно, без визитов в территориальный центр комплектования.
"Вас не поставят на учет дистанционно. Эта процедура происходит при Вашей персональной явке в ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Что делать гражданину не на учете
Впрочем, добавил юрист, начать процедуру можно все же дистанционно.
"Направьте заявление о предоставлении отсрочки с подтверждающими документами в адрес ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения. После того идите в ТЦК с таким же пакетом документов", — отметил Айвазян.
Он добавил, что почтовое отправление является своеобразной страховкой для военнообязанного.
"Вы должны понимать, что в Вашем случае ТЦК не поставит Вас на учет автоматически и не предоставит отсрочку. Соответствующие документы Вы отправляете только для того, чтобы потом иметь доказательство, что сообщили ТЦК о своем праве на отсрочку (в случае неправомерных действий со стороны последнего)", — заверил Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинцев может стать на учет в ТЦК из-за рубежа.
Добавим, мы сообщали о том, какие граждане будут становиться на воинский учет автоматически.
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