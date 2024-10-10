Оновлення даних до 16 липня - що чекати порушникам

Адресне оповіщення співробітниками ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Порушників правил військового обліку, які не оновили військово-облікові дані, розшукують за допомогою "Укрпошти" чи методом адресного сповіщення. У певних ситуаціях до процесу можуть залучити й поліцейських.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Читайте також:

Як розшукують порушників правил військового обліку

За словами Сергія Монукала, ті громадяни, які не пройшли процес оновлення військово-облікових даних, розшукуються або за допомогою "Укрпошти", або через адресне сповіщення.

"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обов’язково формують поштові повідомлення з описом вкладення", — пояснив процес представник Сумського ОТЦК.

Чи можуть залучати поліцію

У процесі пошуку може бути використана Національна поліція.

"Після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцем проживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук", — підкреслив Монукало.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися про можливий виписаний ТЦК штраф за неоновлення військово-облікових даних.

Крім того, ми повідомляли, яке майно навіть за рішенням суду не зможуть конфіскувати в ухилянта.