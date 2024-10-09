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У ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку

9 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Покарання за порушення військового обліку — як стягується штраф
Військовослужбовці ТЦК із цивільним чоловіком. Фото ілюстративне: sud.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усім військовозобов'язані мали уточнити військово-облікові дані протягом 60 днів. Наряду з цим 19 травня почав діяти закон про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку, проте громадяни пропустили дещо важливе.

Про це повідомила майор Тетяна Кійко, помічник начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП з правої роботи і водночас начальник юридичної служби. 

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Тетяна Кійко зазначила, що українці переважно звернули увагу на норми, які стосуються дій, вчинених в особливий період. Зокрема, штраф, передбачений статтями 210 і 210-1, зріс, а саме: з 510-850 грн до 1700-25500 грн і з 1700-3400 грн до 1700-25500 грн, відповідно.

Однак, за словами представниці ТЦК, значна частина громадян пропустила нововведення до 8 258 КУпАП. Вона була доповнена новою частиною, згідно з якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК. Це стосується випадків, коли військовозобов’язаний не з’явився без поважних причин або не повідомив причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином проінформованим про дату, час та місце виклику, за умови наявності в ТЦК підтверджуючих документів про отримання особою виклику.

Таким чином, уповноважені представники ТЦК та СП мають право винести постанову про накладення адміністративного стягнення без присутності військовозобов’язаного.

"Якщо в добровільному порядку штраф не буде сплачений, відповідний відділ державної виконавчої служби розгляне питання щодо арешту банківських рахунків. У разі недостатньої кількості коштів буде стягнуто рухоме та нерухоме майно й інші цінності. Дізнатися про штрафи, накладені постановами ТЦК, можливо буде у застосунку "Дія"", — йдеться у повідомленні.

У разі, якщо громадянин не виконає у встановлені законодавством України строки вимоги ТЦК та СП щодо виконання військовозоб'язаним своїх обов'язків, ТЦК та СП подають до суду позовну заяву про тимчасове обмеження права цієї особи на керування транспортним засобом під час мобілізації.

Також у Миколаївському ТЦК звернули увагу, що для уникнення адміністративних стягнень за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадянам України, зокрема військовозобов'язаним, у необхідно:

  • особисто уточнити в ТЦК та СП свої військово-облікові дані, які будуть внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;
  • отримати свій індивідуальний військовий номер;
  • під час воєнного стану постійно мати при собі документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи;
  • пред'являти ці документи для перевірки уповноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК та СП;
  • з'являтися до ТЦК та СП за повісткою.

Нагадаємо, що призовники, як і військовозобов'язані громадяни, взяли участь в оновленні військово-облікових даних в 2024 році. Ті, хто пройшов цей процес, не мають оновлювати дані після досягнення 25 років і набуття статусу військовозобов’язаного.

Також ми писали, що з жовтня 2024 року в Україні запрацював механізм мобілізації без участі ТЦК та СП. Однак не усі військові частини зможуть мобілізувати добровольців.

штраф штрафи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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