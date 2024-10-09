Наказание за нарушение военного учета — как взимается штраф

Военнослужащие ТЦК с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: sud.ua

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные должны были уточнить военно-учетные данные в течение 60 дней. В то же время 19 мая начал действовать закон об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета, однако граждане пропустили важный момент.

Об этом сообщила майор Татьяна Кийко, помощник начальника Николаевского областного ТЦК и СП по правой работе и одновременно начальник юридической службы.

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Татьяна Кийко отметила, что украинцы преимущественно обратили внимание на нормы, которые касаются действий, совершенных в особый период. В частности, штраф, предусмотренный статьями 210 и 210-1, вырос, а именно: с 510-850 грн до 1700-25500 грн и с 1700-3400 грн до 1700-25500 грн, соответственно.

Однако, по словам представительницы ТЦК, значительная часть граждан пропустила нововведения в 8 258 КУоАП. Она была дополнена новой частью, согласно которой протокол не составляется в случае совершения во время военного положения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК. Это касается случаев, когда военнообязанный не явился без уважительных причин или не сообщил причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом проинформированным о дате, времени и месте вызова, при условии наличия в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Таким образом уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право вынести постановление о наложении административного взыскания без присутствия военнообязанного.

"Если в добровольном порядке штраф не будет уплачен, соответствующий отдел государственной исполнительной службы рассмотрит вопрос об аресте банковских счетов. В случае недостаточного количества средств будет взыскано движимое и недвижимое имущество и другие ценности. Узнать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК, можно будет в приложении "Дія", — говорится в сообщении.

В случае, если гражданин не выполнит в установленные законодательством Украины сроки требования ТЦК и СП по исполнению своих обязанностей, ТЦК и СП подают в суд исковое заявление о временном ограничении права на управление транспортным средством во время мобилизации.

Также в Николаевском ТЦК обратили внимание, что во избежание административных взысканий за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданам Украины, в частности военнообязанным, в необходимо:

лично уточнить в ТЦК и СП свои военно-учетные данные, которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;

получить свой индивидуальный военный номер;

во время военного состояния постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы;

предъявлять эти документы для проверки уполномоченным лицам, в частности военнослужащим ТЦК и СП;

появляться в ТЦК и СП по повестке.

Напомним, что призывники, как и военнообязанные граждане, приняли участие в обновлении военно-учетных данных в 2024 году. Прошедшие этот процесс не должны обновлять данные после достижения 25 лет и обретения статуса военнообязанного.

Также мы писали, что с октября 2024 года в Украине заработал механизм мобилизации без участия ТЦК и СП. Однако не все воинские части смогут мобилизовать добровольцев.