Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение военного учета arrow

В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение военного учета

9 октября 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Наказание за нарушение военного учета — как взимается штраф
Военнослужащие ТЦК с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: sud.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные должны были уточнить военно-учетные данные в течение 60 дней. В то же время 19 мая начал действовать закон об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета, однако граждане пропустили важный момент.

Об этом сообщила майор Татьяна Кийко, помощник начальника Николаевского областного ТЦК и СП по правой работе и одновременно начальник юридической службы.

Читайте также:

О какой важной вещи сказала представительница ТЦК

Татьяна Кийко отметила, что украинцы преимущественно обратили внимание на нормы, которые касаются действий, совершенных в особый период. В частности, штраф, предусмотренный статьями 210 и 210-1, вырос, а именно: с 510-850 грн до 1700-25500 грн и с 1700-3400 грн до 1700-25500 грн, соответственно.

Однако, по словам представительницы ТЦК, значительная часть граждан пропустила нововведения в 8 258 КУоАП. Она была дополнена новой частью, согласно которой протокол не составляется в случае совершения во время военного положения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК. Это касается случаев, когда военнообязанный не явился без уважительных причин или не сообщил причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом проинформированным о дате, времени и месте вызова, при условии наличия в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Таким образом уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право вынести постановление о наложении административного взыскания без присутствия военнообязанного.

"Если в добровольном порядке штраф не будет уплачен, соответствующий отдел государственной исполнительной службы рассмотрит вопрос об аресте банковских счетов. В случае недостаточного количества средств будет взыскано движимое и недвижимое имущество и другие ценности. Узнать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК, можно будет в приложении "Дія", — говорится в сообщении.

В случае, если гражданин не выполнит в установленные законодательством Украины сроки требования ТЦК и СП по исполнению своих обязанностей, ТЦК и СП подают в суд исковое заявление о временном ограничении права на управление транспортным средством во время мобилизации.

Также в Николаевском ТЦК обратили внимание, что во избежание административных взысканий за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданам Украины, в частности военнообязанным, в необходимо:

  • лично уточнить в ТЦК и СП свои военно-учетные данные, которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;
  • получить свой индивидуальный военный номер;
  • во время военного состояния постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы;
  • предъявлять эти документы для проверки уполномоченным лицам, в частности военнослужащим ТЦК и СП;
  • появляться в ТЦК и СП по повестке.

Напомним, что призывники, как и военнообязанные граждане, приняли участие в обновлении военно-учетных данных в 2024 году. Прошедшие этот процесс не должны обновлять данные после достижения 25 лет и обретения статуса военнообязанного.

Также мы писали, что с октября 2024 года в Украине заработал механизм мобилизации без участия ТЦК и СП. Однако не все воинские части смогут мобилизовать добровольцев.

штраф штрафы мобилизация война в Украине ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:52 Фицо будет мешать Украине вступить в НАТО — эксперты объяснили риски

07:42 Байден обсудит с Нетаньяху атаку Израиля на Иран, — Axios

07:30 В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение военного учета

07:21 Боец-срочник несколько раз самовольно покидал службу — как его наказал суд

07:03 Участник Битвы экстрасенсов объяснил, что означают одинаковые числа на часах

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

07:01 Клиенту ПриватБанка выдадут 1 тыс. евро только через 120 дней — что произошло

06:50 Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В октябре растут цены на зерновые — сколько в Украине стоит тонна кукурузы

06:30 Дата зачисления или начало обучения — когда студент получает отсрочку

07:52 Фицо будет мешать Украине вступить в НАТО — эксперты объяснили риски

07:42 Байден обсудит с Нетаньяху атаку Израиля на Иран, — Axios

07:30 В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение военного учета

07:21 Боец-срочник несколько раз самовольно покидал службу — как его наказал суд

07:03 Участник Битвы экстрасенсов объяснил, что означают одинаковые числа на часах

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

07:01 Клиенту ПриватБанка выдадут 1 тыс. евро только через 120 дней — что произошло

06:50 Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В октябре растут цены на зерновые — сколько в Украине стоит тонна кукурузы

06:30 Дата зачисления или начало обучения — когда студент получает отсрочку

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке