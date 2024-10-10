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Как ищут тех, кто не обновил данные до 16 июля — комментарий ТЦК

10 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление данных до 16 июля – что ждать нарушителям
Адресное уведомление сотрудниками ТЦК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Нарушителей правил военного учета, не обновивших военно-учетные данные, разыскивают с помощью "Укрпошти" или методом адресного извещения. В определенных ситуациях к процессу могут привлечь и полицейских.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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По словам Сергея Монукала, те граждане, которые не прошли процесс обновления военно-учетных данных, разыскиваются либо с помощью "Укрпошти", либо через адресное уведомление.

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описанием вложения", — пояснил процесс представитель Сумского ОТЦК.

Могут ли привлекать полицию

В процессе поиска может использоваться Национальная полиция.

"После поступления сообщения, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о представлении в розыск", — подчеркнул Монукало.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать о возможном выписанном ТЦК штрафе за необновление военно-учетных данных.

Кроме того, мы сообщали, какое имущество даже по решению суда не смогут конфисковать у уклоняющегося.

Укрпошта военный учет повестки ТЦК и СП уклонисты

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