Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Як і де оскаржити рішення ТЦК про придатність до призову

Як і де оскаржити рішення ТЦК про придатність до призову

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 06:30
Придатність до військової служби - як оскаржити рішення ТЦК
Працівник ТЦК за роботою. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний громадянин, якого неправомірно визнали у ТЦК придатним до військової служби, має право оскаржити це рішення. Юристи пояснили, куди подавати скаргу і скільки часу на це відводить закон.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ірина Мамай.

Реклама
Читайте також:

Скільки днів громадянин має на скаргу

До юристів звернувся громадянин, якому на військово-лікарській комісії при ТЦК ухвалили рішення про придатність до військової служби.

При цьому, наголосив чоловік, у нього є ціла низка діагностованих захворювань.

Громадянин поцікавився, як він може оскаржити рішення, ухвалене в ТЦК, і скільки він на це має часу.

"Ви можете подавати скаргу, якщо вкладаєтесь в 30 днів, які надано для оскарження", — запевнила громадянина адвокатка Ірина Мамай.

Які документи треба надати разом із заявою

Оскаржувати таке рішення, підкреслила юристка, треба у регіональній військово-лікарській комісії.

Крім заяви, додала Мамай, потрібно надати підтвердження того, що рішення ВЛК при ТЦК було неправомірним.

"Щодо ваших діагнозів, то при поданні скарги додаються медичні документи, які на вашу думку, не враховано", — зазначила адвокатка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди звертатися для оскарження штрафу від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як громадянин може самостійно подати до суду на незаконні дії ТЦК.

скарги ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації