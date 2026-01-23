Придатність до військової служби - як оскаржити рішення ТЦК

Працівник ТЦК за роботою. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний громадянин, якого неправомірно визнали у ТЦК придатним до військової служби, має право оскаржити це рішення. Юристи пояснили, куди подавати скаргу і скільки часу на це відводить закон.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ірина Мамай.

Скільки днів громадянин має на скаргу

До юристів звернувся громадянин, якому на військово-лікарській комісії при ТЦК ухвалили рішення про придатність до військової служби.

При цьому, наголосив чоловік, у нього є ціла низка діагностованих захворювань.

Громадянин поцікавився, як він може оскаржити рішення, ухвалене в ТЦК, і скільки він на це має часу.

"Ви можете подавати скаргу, якщо вкладаєтесь в 30 днів, які надано для оскарження", — запевнила громадянина адвокатка Ірина Мамай.

Які документи треба надати разом із заявою

Оскаржувати таке рішення, підкреслила юристка, треба у регіональній військово-лікарській комісії.

Крім заяви, додала Мамай, потрібно надати підтвердження того, що рішення ВЛК при ТЦК було неправомірним.

"Щодо ваших діагнозів, то при поданні скарги додаються медичні документи, які на вашу думку, не враховано", — зазначила адвокатка.

