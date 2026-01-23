Видео
Україна
Как и где обжаловать решение ТЦК о пригодности к призыву

Как и где обжаловать решение ТЦК о пригодности к призыву

Дата публикации 23 января 2026 06:30
Пригодность к военной службе - как обжаловать решение ТЦК
Работник ТЦК за работой. Фото: "АрміяInform"

Военнообязанный гражданин, которого неправомерно признали в ТЦК годным к военной службе, имеет право обжаловать это решение. Юристы объяснили, куда подавать жалобу и сколько времени на это отводит закон.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ирина Мамай.

К юристам обратился гражданин, которому на военно-врачебной комиссии при ТЦК приняли решение о пригодности к военной службе.

При этом, отметил мужчина, у него есть целый ряд диагностированных заболеваний.

Гражданин поинтересовался, как он может обжаловать решение, принятое в ТЦК, и сколько у него на это есть времени.

"Вы можете подавать жалобу, если укладываетесь в 30 дней, которые предоставлены для обжалования", — заверила гражданина адвокат Ирина Мамай.

Какие документы надо предоставить вместе с заявлением

Обжаловать такое решение, подчеркнула юрист, надо в региональной военно-врачебной комиссии.

Кроме заявления, добавила Мамай, нужно предоставить подтверждение того, что решение ВВК при ТЦК было неправомерным.

"Относительно ваших диагнозов, то при подаче жалобы прилагаются медицинские документы, которые по вашему мнению, не учтены", — отметила адвокат.

жалобы ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
