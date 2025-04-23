Заява про відстрочку — терміни розгляду заяви в ТЦК

Комісія при територіальному центру комплектування. Фото: Одеський ТЦК

Комісія при територіальному центрі комплектування має сім календарних днів для того, аби дати відповідь на заяву про відстрочку. У певних випадках термін розгляду заяви збільшується до 15 днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Терміни розгляду заяви про відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із затягуванням процесу розгляду заяв на відстрочку від мобілізації, зазначив, що комісії при ТЦК обмежені у своєму праві вимогами законодавства.

Тобто вони зобов’язані дати відповідь на заяву — позитивну чи негативну — у конкретний відведений строк. Айвазян пояснив, яким саме є цей строк.

"Комісія зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи календарних днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом дня, наступного за днем отримання інформації на запити до органів державної влади, інших державних органів", — пояснив юрист.

Коли заява розглядається понад два тижні

Юрій Айвазян наголосив, що бувають ситуації, коли для ухвалення рішення потрібна консультація з іншими державними структурами.

"Коли комісія надіслала відповідні запити до органів державної влади, інших державних органів для отримання інформації, строк розгляду заяви та документів, що підтверджують право військовозобов’язаного на відстрочку, не перевищує 15 календарних днів", — зазначив адвокат.

Якщо протягом цього часу відповіді на запити не надійшло, комісія при ТЦК має ухвалити рішення на підставі поданих громадянином документів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як стати на облік у ТЦК і відразу отримати відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи обов’язково треба йти до територіального центру комплектування, щоб оформити відстрочку від мобілізації.