Заявление об отсрочке — сроки рассмотрения заявления в ТЦК

Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Одесский ТЦК

У комиссии при территориальном центре комплектования семь календарных дней для того, чтобы дать ответ на заявление об отсрочке. В определенных случаях срок рассмотрения заявления увеличивается до 15 дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сроки рассмотрения заявления об отсрочке

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с затягиванием процесса рассмотрения заявлений на отсрочку от мобилизации, отметил, что комиссии при ТЦК ограничены в своем праве требованиями законодательства.

То есть они обязаны дать ответ на заявление — положительный или отрицательный — в конкретный отведенный срок. Айвазян объяснил, каким именно является этот срок.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи календарных дней с даты поступления, но не позднее чем в течение дня, следующего за днем получения информации на запросы в органы государственной власти, других государственных органов", — пояснил юрист.

Когда заявление рассматривается более двух недель

Юрий Айвазян отметил, что бывают ситуации, когда для принятия решения нужна консультация с другими государственными структурами.

"Когда комиссия направила соответствующие запросы в органы государственной власти, другие государственные органы для получения информации, срок рассмотрения заявления и документов, подтверждающих право военнообязанного на отсрочку, не превышает 15 календарных дней", — отметил адвокат.

Если в течение этого времени ответа на запросы не поступило, комиссия при ТЦК должна принять решение на основании поданных гражданином документов.

Напомним, мы ранее писали о том, как стать на учет в ТЦК и сразу получить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли надо идти в территориальный центр комплектования, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.