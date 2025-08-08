На Волині група людей напала на авто ТЦК

Працівники поліції. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У четвер, 7 серпня, в селі Соловичі Ковельського району Волинської області група людей напала на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час оповіщення військовозобов’язаних. Поліція почала перевірку.

Про це повідомили в пресслужбі Волинського ОТЦК та СП.

За даними військових, під час перевірки документів один із місцевих мешканців відмовився показувати посвідчення особи й намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який представився старостою села, стрибнув на капот автомобіля ТЦК і розбив лобове скло каменем.

До бійки долучилася невідома жінка, яка також почала бити автомобіль. Ще один чоловік, який був озброєний, ймовірно, гайковим ключем, розбив бокові вікна і вдарив водія декілька разів.

Згодом службовий транспорт заблокували іншими автомобілями, включно з вантажівками. Приблизно десятеро осіб оточили авто й протягом кількох хвилин завдавали удари по машині, фактично перешкоджаючи виконанню службових обов’язків як працівниками ТЦК, так і поліції.

Наразі одного з фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи). Дії іншого учасника інциденту попередньо кваліфіковані за ст. 296 ККУ (хуліганство).

У Волинському ТЦК наголошують, що всі особи, причетні до нападу, понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, випадки нападу цивільних на працівників ТЦК непоодинокі. Так нещодавно у Черкасах чоловік погрожував підривом працівників ТЦК.

А на Волині судили чоловіка, який переїхав працівника ТЦК.