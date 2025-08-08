На Волыни группа людей напала на авто ТЦК

Работники полиции. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

В четверг, 7 августа, в селе Соловичи Ковельского района Волынской области группа людей напала на служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки во время оповещения военнообязанных. Полиция начала проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского ОТЦК и СП.

По данным военных, во время проверки документов один из местных жителей отказался показывать удостоверение личности и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, который представился старостой села, прыгнул на капот автомобиля ТЦК и разбил лобовое стекло камнем.

К драке присоединилась неизвестная женщина, которая также начала бить автомобиль. Еще один мужчина, который был вооружен, вероятно, гаечным ключом, разбил боковые окна и ударил водителя несколько раз.

Впоследствии служебный транспорт заблокировали другими автомобилями, включая грузовики. Примерно десять человек окружили авто и в течение нескольких минут наносили удары по машине, фактически препятствуя выполнению служебных обязанностей как работниками ТЦК, так и полиции.

Сейчас один из фигурантов задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица). Действия другого участника инцидента предварительно квалифицированы по ст. 296 УКУ (хулиганство).

В Волынском ТЦК отмечают, что все лица, причастные к нападению, понесут уголовную ответственность.

Напомним, случаи нападения гражданских на работников ТЦК нередки. Так недавно в Черкассах мужчина угрожал подрывом работников ТЦК.

А на Волыни судили мужчину, который переехал работника ТЦК.