Військово-транспортний обов'язок 2026: хто звільнений від подачі документів

Подача звітів до ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці не повинні двічі на рік подавати до ТЦК дані про наявні автомобілі та працівників. Законодавство про військово-транспортний обов'язок поширюється виключно на підприємства, установи та організації, тому ФОП така вимога обійде стороною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Постанову Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57.

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ФОП не мають звітувати ТЦК про наявні авто до 20 червня та 20 грудня

Двічі на рік територіальні центри комплектування та соціальної підтримки очікують на інформацію про наявний автопарк та водіїв. Проте фізичним особам-підприємцям, навіть за наявності вантажних автомобілів та офіційно найманих працівників, не потрібно складати та надсилати такі документи.

Правила передачі даних регулюються Положенням про військово-транспортний обов'язок. Цей документ був затверджений постановою Кабінету міністрів №1921 ще 28 грудня 2000 року.

Згідно з 15 пунктом цього нормативного акта, інформацію про транспортні засоби, техніку та громадян, які на них працюють, необхідно подавати щороку до 20 червня та 20 грудня. Дані оформлюються за спеціальною формою, передбаченою додатком 1. Документ має містити не лише кількість автомобілів, а й детальний опис їхнього технічного стану.

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Закон вимагає виконання цієї норми виключно від керівників підприємств, установ та організацій. Оскільки фізичні особи-підприємці у цьому переліку не згадуються, то вимога щодо регулярного подання транспортної відомості на них не поширюється. Таким чином, ФОПи-роботодавці уникають додаткового звітування у відносинах із ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE писали про те, що повістки в Україні можуть вручати не лише представники ТЦК, а й старости чи голови ОСББ. Якщо людина відмовиться взяти повістку від них, вона автоматично порушує закон. Так місцеві керівники зобов'язані за три дні повідомити про це військкомат, а той одразу передасть дані до поліції, щоб оголосити відмовника в розшук.

Якщо у сформованому через "Резерв+" електронному військовому квитку немає фотографії, він усе одно є повністю законним і дійсним. В Міноборони України наголосили, що правила дозволяють створювати такий PDF-документ без зображення обличчя, якщо фото просто ще не встигли внести до державної бази.