Чи є проблемою відсутність фото в електронному документі Резерв+

Електронний ВОД. Фото: Новини.LIVE

Згенерований через застосунок "Резерв+" PDF-файл військового документа без фотографії має повну юридичну силу. В Україні чинне законодавство дозволяє формувати витяг без відцифрованого образу обличчя, якщо таких даних поки немає у відповідній системі.

Таку відповідь надали у Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чи може ТЦК назвати е-ВОД недійсним, бо він без фото

Громадяни та роботодавці нерідко стикаються із ситуацією, коли згенерований через застосунок "Резерв+" електронний військово-обліковий документ формується у вигляді PDF-файлу без фотографії. Навіть після перезавантаження програми чи оновлення даних відцифрований образ обличчя може не з'являтися у відповідному полі. Але відсутність світлини у роздруківці чи електронному файлі не є помилкою або проблемою.

Який вигляд має роздруківка з ВОД без фото. Фото: скриншот

Юридичний статус та технічні вимоги до таких витягів чітко регламентовані Порядком оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Цей нормативний акт був офіційно затверджений постановою Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року. Відповідно до підпункту 19 пункту 8 зазначеного документа, цифрове зображення обличчя особи інтегрується у військовий документ виключно за його наявності в реєстрах.

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Таким чином, порожнє місце замість фотографії жодним чином не впливає на чинність згенерованого електронного військово-облікового документа. А відтак представники установ, підприємств чи уповноважених органів не мають законних підстав вимагати від співробітника чи заявника надання електронного витягу з "Резерв+" обов'язково із наявним фото.

Як писали раніше Новини.LIVE, чоловіки віком 52+ масово судяться з ТЦК, щоб знятися з обліку за старими правилами, які діяли до 2014 року. Хоча Верховний Суд стає на бік військкоматів, місцеві суди нерідко підтримують громадян, визнаючи, що ті автоматично втратили статус військовозобов'язаних ще у 40 років.

Також юрист пояснив, чому студентська відстрочка не дає оформити бронювання на роботі. Державні реєстри не дозволяють мати дві пільги одночасно, тому заради броні працівникам доводиться йти до ТЦК, брати академвідпустку або відраховуватися з вишу.