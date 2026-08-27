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Главная ТЦК Документ из Резерв+ без фото: будут ли претензии со стороны ТЦК

Документ из Резерв+ без фото: будут ли претензии со стороны ТЦК

Ua ru
27 августа 2026 21:40
Является ли проблемой отсутствие фотографии в электронном документе Резерв+
Электронный ВОД. Фото: Новини.LIVE

PDF-файл военного документа без фотографии, сгенерированный через приложение Резерв+, обладает полной юридической силой. Действующее законодательство Украины позволяет формировать выписку без оцифрованного изображения лица, если таких данных пока нет в соответствующей системе.

Такой ответ дали в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Может ли ТЦК признать электронный военно-учетный документ недействительным из-за отсутствия фотографии

Граждане и работодатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда сгенерированный через приложение «Резерв+» электронный военно-учетный документ формируется в виде PDF-файла без фотографии. Даже после перезагрузки приложения или обновления данных оцифрованное изображение лица может не появляться в соответствующем поле. Однако отсутствие фотографии в распечатке или электронном файле не является ошибкой или проблемой.

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Как выглядит распечатка военно-учетного документа без фотографии. Фото: скриншот

Юридический статус и технические требования к таким выпискам четко регламентированы Порядком оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот нормативный акт был официально утверждён постановлением Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года. В соответствии с подпунктом 19 пункта 8 указанного документа, цифровое изображение лица лица интегрируется в военный документ исключительно при его наличии в реестрах.

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Таким образом, пустое место вместо фотографии никоим образом не влияет на действительность сгенерированного электронного военно-учетного документа. Следовательно, представители учреждений, предприятий или уполномоченных органовне имеют законных оснований требовать от сотрудника или заявителя предоставления электронной выписки из «Резерв+» обязательно с имеющейся фотографией.

Как ранее писали Новини.LIVE, мужчины в возрасте 52+ массово подают иски против ТЦК, чтобы сняться с учета по старым правилам, действовавшим до 2014 года. Хотя Верховный Суд встает на сторону военкоматов, местные суды нередко поддерживают граждан, признавая, что те автоматически утратили статус военнообязанных ещё в 40 лет.

Также юрист объяснил, почему студенческая отсрочка не позволяет оформить отсрочку от призыва на работе. Государственные реестры не позволяют иметь две льготы одновременно, поэтому ради отсрочки работникам приходится обращаться в ТЦК, брать академический отпуск или отчисляться из вуза.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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