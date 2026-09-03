Военно-транспортная обязанность 2026: кто освобожден от подачи документов

Подача отчетов в ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Физические лица-предприниматели не обязаны дважды в год предоставлять в ТЦК данные об имеющихся автомобилях и работниках. Законодательство о военно-транспортной обязанности распространяется исключительно на предприятия, учреждения и организации, поэтому на ФЛП это требование не распространяется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабмина от 27 января 1995 г. № 57.

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ИП не обязаны отчитываться перед ТЦК об имеющихся автомобилях до 20 июня и 20 декабря

Дважды в год территориальные центры комплектования и социальной поддержки ожидают информацию об имеющемся автопарке и водителях. Однако физическим лицам-предпринимателям, даже при наличии грузовых автомобилей и официально нанятых работников, не нужно составлять и отправлять такие документы.

Правила передачи данных регулируются Положением о военно-транспортной обязанности. Этот документ был утвержден постановлением Кабинета министров № 1921 еще 28 декабря 2000 года.

Согласно пункту 15 этого нормативного акта, информацию о транспортных средствах, технике и гражданах, работающих на них, необходимо подавать ежегодно до 20 июня и 20 декабря. Данные оформляются по специальной форме, предусмотренной приложением 1. Документ должен содержать не только количество автомобилей, но и подробное описание их технического состояния.

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Закон требует соблюдения этой нормы исключительно от руководителей предприятий, учреждений и организаций. Поскольку физические лица-предприниматели в этом перечне не упоминаются, то требование о регулярной подаче транспортной ведомости на них не распространяется. Таким образом, ФЛП-работодатели избегают дополнительной отчетности в отношениях с ТЦК и СП.

Также Новини.LIVE писали о том, что повестки в Украине могут вручать не только представители ТЦК, но и старосты или председатели ОСМД. Если человек откажется принять повестку от них, он автоматически нарушает закон. При этом местные руководители обязаны в течение трех дней сообщить об этом в военкомат, а тот сразу передаст данные в полицию, чтобы объявить отказника в розыск.

Если в сформированном через "Резерв+" электронном военном билете нет фотографии, он всё равно является полностью законным и действительным. В Минобороны Украины подчеркнули, что правила позволяют создавать такой PDF-документ без изображения лица, если фотографию просто еще не успели внести в государственную базу.