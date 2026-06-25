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Головна ТЦК Емігранта повернули на військовий облік: як оскаржити рішення з-за кордону

Емігранта повернули на військовий облік: як оскаржити рішення з-за кордону

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 16:59
Емігранта повернули на військовий облік: як оскаржити рішення з-за кордону
Український емігрант біля консульства. Фото: "Цензор.нет"

Громадяни мають право оскаржити ті чи інші дії (бездіяльність) територіального центру комплектування. Це право мають і ті громадяни України, які опинилися за кордоном. Для оскарження їм навіть не потрібно повертатися на батьківщину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку: два варіанти

Військовий облік чоловічого населення України, згідно із чинним законодавством, починається у рік досягнення громадянином 17-річчя. Закінчується перебування на обліку після 60 років.

Тож основною причиною виключення з обліку є досягнення граничного віку перебування у запасі. Але існує й інша підстава для виключення громадянина з військового обліку.

Цією підставою є стан здоров’я, який не дозволяє громадянину проходити військову службу. У такій ситуації виключення з обліку відбувається незалежно від віку чоловіка.

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Виключення з військового обліку є безповоротним. Але після реформування системи обліку були зафіксовані випадки повернення деяких громадян на облік.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як можна скасувати повернення на облік, перебуваючи за кордоном. Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що це можна зробити без в’їзду до України.

Детально пояснив процедуру оскарження такого рішення адвокат Юрій Айвазян: "Вам необхідно письмово звертатися до ТЦК (Ви можете направити таку заяву на офіційну електрону пошту ТЦК або за допомогою Вашого представника в Україні), в якому Ви перебували на обліку та який Вас з такого обліку виключав, із заявою про внесення даних до Реєстру щодо визнання Вас непридатним до проходження військової служби та виключення з обліку. До заяви потрібно додати копії Вашого тимчасового посвідчення та довідки ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що після незаконного поновлення на обліку громадянин має спочатку подати заяву в ТЦК.

Якщо громадянина незаконно поновили на військовому обліку, він має повне право оскаржити це рішення. Першим кроком у такій ситуації має бути заява в ТЦК, який і поновив цю особу на обліку. Тільки після відмови центру комплектування варто подавати позов до суду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи мають оновлювати дані громадяни, виключені з військового обліку. Громадяни, які були виключені з військового обліку за нормами попереднього закону, можуть не оновлювати військово-облікові дані. Втім, після підняття граничного віку перебування в запасі до 60 років вони можуть підпадати під вимоги мобілізації.

скарги ТЦК та СП еміграція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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