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Главная ТЦК Эмигранта вернули на воинский учет: как обжаловать решение из-за границы

Эмигранта вернули на воинский учет: как обжаловать решение из-за границы

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:59
Эмигранта вернули на воинский учет: как обжаловать решение из-за границы
Украинский эмигрант возле консульства. Фото: "Цензор.нет"

Граждане имеют право обжаловать те или иные действия (бездействие) территориального центра комплектования. Этим правом обладают и те граждане Украины, которые оказались за рубежом. Для обжалования им даже не нужно возвращаться на родину.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие с воинского учета: два варианта

Военный учет мужского населения Украины, согласно действующему законодательству, начинается в год достижения гражданином 17-летия. Пребывание на учете заканчивается после 60 лет.

Поэтому основной причиной снятия с учета является достижение предельного возраста пребывания в запасе. Но существует и другое основание для снятия гражданина с воинского учета.

Этим основанием является состояние здоровья, не позволяющее гражданину проходить военную службу. В такой ситуации снятие с учета происходит независимо от возраста мужчины.

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Снятие с воинского учета является необратимым. Однако после реформирования системы учета были зафиксированы случаи возвращения некоторых граждан на учет.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как можно отменить возвращение на учет, находясь за рубежом. Юристы, комментируя такую ситуацию, объяснили, что это можно сделать без въезда в Украину.

Подробно объяснил процедуру обжалования такого решения адвокат Юрий Айвазян: "Вам необходимо письменно обратиться в ТЦК (Вы можете направить такое заявление на официальную электронную почту ТЦК или через Вашего представителя в Украине), в котором Вы состояли на учете и который Вас с такого учета исключал, с заявлением о внесении данных в Реестр относительно признания Вас непригодным к прохождению военной службы и исключения из учета. К заявлению необходимо приложить копии Вашего временного удостоверения и справки ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после незаконного восстановления на учете гражданин должен сначала подать заявление в ТЦК.

Если гражданина незаконно восстановили на воинском учете, он имеет полное право обжаловать это решение. Первым шагом в такой ситуации должно быть заявление в ТЦК, который и восстановил этого человека на учете. Только после отказа центра комплектования стоит подавать иск в суд.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должны ли обновлять данные граждане, исключенные из воинского учета. Граждане, которые были исключены из воинского учета в соответствии с нормами предыдущего закона, могут не обновлять воинско-учетные данные. Впрочем, после повышения предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет они могут подпадать под требования мобилизации.

жалобы ТЦК и СП эмиграция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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