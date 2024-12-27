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Електронний військовий квиток без QR-коду не діє — рішення суду

27 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд визнав недійсність електронного військквитка без QR-коду
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Чоловік подав до суду проти територіального центру комплектування (ТЦК), бо вимагав скасування штрафу 17 тис. грн. Він переконував, що його паперовий військовий квиток вже був у ТЦК, тому він пред'являв електронний документ у "Резерв+", тож вважав, що штраф неправомірний. 

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік звернувся до суду з позовом проти територіального центру комплектування (ТЦК), вимагаючи скасування штрафу в розмірі 17 000 грн за порушення військового обліку.

Чоловік пояснив, що 16 вересня 2024 року під час перевірки документів він пред'явив електронний військовий квиток через додаток "Резерв+", адже паперовий документ залишив у ТЦК. Він стверджував, що ТЦК не надав йому жодних інших документів, які б підтверджували його військовий статус. Попри це, його насильно доставили до ТЦК.

Позивач зазначив, що оновлення додатка "Резерв+" у листопаді 2024 року додало QR-код до електронного документа, але станом на вересень ця функція була відсутня.

Рішення суду

Суд посилався на постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №559, згідно з якою електронний військово-обліковий документ має містити QR-код. У документі, який був пред'явлений позивачем у вересні 2024 року, цього коду не було, тому він не відповідав вимогам законодавства та не міг бути використаний як дійсний.

Суд також не виявив належних доказів того, що паперовий військовий квиток позивача дійсно знаходився в ТЦК.

На підставі викладеного, суд вирішив, що позовні вимоги є необґрунтованими, і відмовив у їх задоволенні. Тож чоловік буде зобов'язаний сплатити штраф.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині у суді обрали покарання для чоловіка, який повідомляв у соцмережах, де працюють по містах працівники ТЦК.

Також в Івано-Франківській області покарали в суді чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо не готовий служити. 

суд Хмельницький військовий квиток судові рішення QR-код

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