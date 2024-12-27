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Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

27 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Суд признал недействительность электронного военного билета без QR-кода
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виктория Козырь - редактор

Мужчина подал в суд против территориального центра комплектования (ТЦК), требовал отмены штрафа 17 тыс. грн. Он убеждал, что его бумажный военный билет уже был в ТЦК, поэтому он предъявлял электронный документ в "Резерв+" и считал, что штраф неправомерен.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина обратился в суд с иском против территориального центра комплектования (ТЦК), требуя отмены штрафа в размере 17 000 грн. за нарушение военного учета.

Мужчина пояснил, что 16 сентября 2024 во время проверки документов он предъявил электронный военный билет через приложение "Резерв+", ведь бумажный документ оставил в ТЦК. Он утверждал, что ТЦК не предоставил ему никаких других документов, подтверждающих его военный статус. Несмотря на это, его насильственно доставили в ТЦК.

Истец отметил, что обновление приложения "Резерв+" в ноябре 2024 года добавило QR-код к электронному документу, но по состоянию на сентябрь эта функция отсутствовала.

Решение суда

Суд ссылался на постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №559, согласно которому электронный военно-учетный документ должен содержать QR-код. В документе, предъявленном истцом в сентябре 2024 года, этого кода не было, поэтому он не отвечал требованиям законодательства и не мог быть использован как действительный.

Суд также не выявил доказательств того, что бумажный военный билет истца действительно находился в ТЦК.

На основании изложенного, суд решил, что исковые требования необоснованны, и отказал в их удовлетворении. Так что мужчина будет обязан уплатить штраф.

Напомним, в Ивано-Франковской области в суде избрали наказание для мужчины, который сообщал в соцсетях, где работают по городам работники ТЦК.

Также в Ивано-Франковской области наказали в суде мужчину, который отказался от мобилизации, потому что не готов служить.

суд Хмельницкий военный билет судебные решения QR-код

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