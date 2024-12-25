Чоловік не прийшов до ТЦК по повістці і потрапив до в'язниці

Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області засудив чоловіка до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Йдеться про 41-річного жителя села Марківці.
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень 10 грудня.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 31 серпня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Його зобов’язали прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 1 вересня 2023 року.
Рішення суду
Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Вирок — один рік позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві засудили 41-річного чоловіка, який незаконно купив та перепродавав боєприпаси та вибухівку.
Також в Івано-Франківській області судили працівника ТЦК за хабар, щоб той допоміг вплинути на ухвалення рішення щодо видачі військово-облікових документів із наявністю у них електронного коду для ідентифікації у системі "Оберіг".
Читайте Новини.LIVE!