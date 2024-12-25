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Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

25 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Чоловік не прийшов до ТЦК по повістці і потрапив до в'язниці
Зала Дружківського міського суду Донецької області. Фото: dr.dn.court.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області засудив чоловіка до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Йдеться про 41-річного жителя села Марківці.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень 10 грудня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 31 серпня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Його зобов’язали прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 1 вересня 2023 року.  

Рішення суду

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Вирок — один рік позбавлення волі.  

Нагадаємо, у Києві засудили 41-річного чоловіка, який незаконно купив та перепродавав боєприпаси та вибухівку.

Також в Івано-Франківській області судили працівника ТЦК за хабар, щоб той допоміг вплинути на ухвалення рішення щодо видачі військово-облікових документів із наявністю у них електронного коду для ідентифікації у системі "Оберіг". 

суд армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення

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